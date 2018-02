Lidé v panelácích porušují předpisy, zabydlují chodby a blokují hasiče

Velký panelák na hradeckém sídlišti, několik desítek bytů a v nich více než sto obyvatel. Kdyby začalo hořet, lidé z dvanácti pater mají jedinou možnost úniku - po schodišti. Většina výtahů v bytových domech totiž není evakuačních. To znamená, že v případě požáru se mohou zastavit a osoby uvnitř zůstanou uvězněné. Jenže i na chodbách hrozí lidem riziko. Ve starých domech totiž často nejsou chráněny proti šíření požáru.



Proto se u některých domů počítá se pojistkou v podobě nástupního místa pro hasičskou techniku. Jde o plochu před domem, kam mohou hasiči přistavit výškový žebřík nebo plošinu pro evakuaci osob a hasební práce. Jenže právě tato vyhrazená místa lidé často nerespektují a i přes zákazové značky na nich parkují svá vozidla.

„Je to bohužel naprosto běžná věc. Od kolegů z výjezdů máme každý den informace, že auta stojí, kde nemají,“ přiznává náměstek ředitele Hasičského záchranného sboru Královéhradeckého kraje Pavel Nejtek.

Nástupní místa se zřizují u budov vyšších než 12 metrů, v nichž nejsou vnitřní zásahové cesty, tedy bezpečné únikové koridory. S výškovou technikou hasiči zasahovali také u sobotního požáru hotelu v Praze, kde lidé před ohněm prchali na okenní římsy.

Dalším nešvarem je podle Nejtka stání v křižovatkách. Kvůli nedostatku parkovacích míst lidé na sídlištích parkují, doslova kde se dá, a nechávají průjezd jen pro osobní vozidla. Velká hasičská auta se pak až k hořícímu objektu nemohou dostat.

Na předpisy upozorní preventivní spot

„Teď jsme to zkoušeli s plošinou, která má dosah 54 metrů. Je to hezké, že máme krásnou a funkční techniku, ale nejsme ji schopni na místě postavit, aby mohla zachraňovat životy,“ připomíná Nejtek nedávné cvičení hradeckých hasičů, při němž natáčeli preventivní video, které má na tuto problematiku upozornit. Spotem chtějí hasiči obyvatele bytových domů přesvědčit, aby dodržovali pravidla požární bezpečnosti.

Nejde přitom jen o špatné parkování. Daleko větší riziko mohou znamenat neprůchozí či nebezpečné únikové chodby. Třeba vstupní dveře do bytových domů by se neměly zamykat, a to ani v noci, jak to někteří lidé dělají. Místo klíče poslouží koule z vnější strany dveří nebo speciální zámek, který se v případě nouze sám odblokuje.

„To je jeden ze základních problémů. Mohu tam být na návštěvě a zůstat uvnitř uvězněn. Pokud se bude někdo evakuovat, nestihne si třeba vzít klíče. Nejvíce nás ohrožují zplodiny hoření a před těmi v uzavřeném prostoru neunikneme,“ varuje šéf úseku prevence a civilní nouzové připravenosti krajských hasičů.

Ještě horší podle něj je, že lidé zamykají i dveře na jednotlivých patrech. Kdyby došlo k požáru, je tak nejen zablokován únik osob, ale i přístup k hasicímu přístroji či hydrantu, který může být na druhé straně dveří.

Skříně a pohovky na chodbu nepatří

Na častý nesouhlas veřejnosti naráží i další protipožární předpisy, které upravují pravidla pro únikové cesty. Ve starších domech či menších objektech, kde nejsou chodby chráněny před šířením požáru, by měli lidé umožnit volný průchod pro hasiče či evakuaci obyvatel. Pokud je úniková cesta chráněná, jsou pravidla mnohem přísnější, zakazují na chodbách všechny hořlavé předměty.

„Nemají tam být žádné botníky, skříně, sedací nábytek, jak to občané mnohdy dělají a rozšiřují si plochy bytů do chodeb. Vždyť je to něco, co může na chodbě hořet, vytvářet zplodiny a lidé pak nemohou uniknout. Chráněná cesta musí mít také funkční odvětrání a nouzové osvětlení, aby na schodech nikdo neupadl. Ideální by bylo, kdyby to takto bylo na všech chodbách, ale je tu řada objektů stavěných v sedmdesátých letech, kde cesty nejsou chráněné. Tam je potřeba alespoň dodržet průchod o šíři minimálně 110 centimetrů, což jsou dva únikové pruhy. Uvědomte si, že hasiči táhnou hadice, mají speciální oblečení a dýchací přístroje. Úzký pruh na chodbě jim nestačí,“ upozorňuje Pavel Nejtek a zdůrazňuje, že si lidé rizika neuvědomují a když dojde k požáru, už bývá pozdě.

Jak mají opatření v konkrétním domě vypadat, určí technik požární ochrany, kterého by tam měli alespoň jednou ročně pozvat na kontrolu. Ta je pro bytové domy ze zákona povinná. Pokud budou majitelé domů její závěry ignorovat, může je při kontrole hasičů čekat až čtvrtmilionová pokuta.

Krajští hasiči přitom letos chtějí kontroly dodržování předpisů zpřísnit. Nyní se zaměřují na památky a objekty, kde se shromažďuje větší množství lidí, ve druhé polovině roku se chystají na zemědělce a právě na bytové domy.

„Nejprve budeme dělat propagační činnost. Dokážu si představit, že lidé mají starosti s opravami a na hasičinu zapomenou. Chceme proto informovat veřejnost, udělat pro ni seminář. Teprve pak se zaměříme na kontroly. Ty už budou spojeny s případným postihem. Nechceme jimi vyhrožovat, ale dokud se firmě nebo lidem nesáhne na finance, bohužel někdy nechtějí na své povinnosti slyšet,“ dodává Nejtek.