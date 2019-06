V Ostravě se narodila dvojčata největšího jelena světa. Vzácnost, říká zoo

Schoulená mláďata v trávě obvykle nebývají opuštěná V souvislosti s porodem mláďat poukazuje ostravská zoo na to, že lidé někdy špatně vyhodnotí chování jelenovitých v přírodě. Právě v této době mohou lidé při procházce či kosení trávy narazit na schoulená mláďata srnce obecného. „V domnění, že jsou opuštěná, je seberou a předají do některé ze záchranných stanic. Ovšem ve většině případů se o opuštěná mláďata nejedná,“ podotýká mluvčí ostravské zoo Šárka Nováková. Jelenovití se často po narození v trávě schovávají a jejich matka se zdržuje opodál a pravidelně je přichází nakrmit. Lidé by se mláďat nalezených ve volné přírodě neměli ani dotýkat. Divoká zvířata se člověku vyhýbají, a proto i lidský pach na kolouchovi způsobí, že jej samice zpravidla opustí.