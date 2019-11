Ženě po porodu poškodili dělohu. Jasná chyba lékaře, tvrdí u soudu znalec

Okolnostmi případu se opět zabýval Okresní soud v Pardubicích, u něhož se třicetiletá žena domáhá odškodného za újmu na zdraví ve výši více než 1,5 milionu korun.

Nemocnice tvrdí, že chybu neudělala, soudní znalec a dlouholetý ředitel Ústavu pro péči o matku a dítě v Podolí Jaroslav Feyereisl je přesvědčen o opaku.

Po prostudování zdravotní dokumentace dospěl k závěru, že protržení dělohy způsobil lékař Orlickoústecké nemocnice, který pár dní po porodu prováděl takzvanou kyretáž, tedy krátký operační zákrok, při němž se takzvanou kyretou čistí dutina děložní.

Že došlo k perforaci, nezjistil, což správně objevit měl. Feyereisl uvedl, že děložní stěna se zánětem je po porodu nesmírně křehká a operující mnohdy ani nevnímá dotyk nástroje o stěnu. „Perforace může proběhnout naprosto nepozorovaně,“ uvedl.

Mladá žena porodila v Orlickoústecké nemocnici zdravého chlapce. I když si stěžovala na bolesti břicha, byla po čtyřech dnech propuštěna domů. Jenže už za čtyři hodiny ji dovezla záchranná služba zpět.

Následovala další vyšetření ultrazvukem i na CT, která toho mnoho nepřinesla. Poté lékaři provedli kyretáž a stav pacientky se prudce zhoršil.

Proděravění stěny dutiny děložní patří ke komplikacím tohoto zákroku. Nemocnice závěry znalce odmítá.

„Naprosto vylučuji, že by při výkonu došlo k proniknutí nástroje mimo dutinu děložní skrze stěnu dělohy. Může se to stát, ale musí se na to přijít, proto je tam ultrazvuk,“ uvedl už na začátku října lékař Orlickoústecké nemocnice, který u soudu vystupoval jako svědek a kyretáž prováděl. Dodal, že zákrok na ultrazvuku kontrolovala mladší lékařka.

Feyereisl tvrdí, že riziko protržení stěny existuje vždy. „Z mých zkušeností i při použití nejkvalitnějších ultrazvukových přístrojů s nejvyšším rozlišením toto nelze vyloučit,“ uvedl.

Po zhoršení stavu pacientky její matka požadovala, aby byla převezena do Fakultní nemocnice Hradec Králové. Když se tam deset dní po porodu ocitla, okamžitě byla odvezena na operační sál. Lékaři zjistili, že došlo k perforaci dělohy, a konstatovali u pacientky rozsáhlý zánět a těžkou sepsi. Při následné operaci jí pak museli odstranit dělohu.

Nemocnice poslala posudek těsně před jednáním, teď chce další

Nemocnice se proti závěrům soudního znalce brání. Poslala soudci o půl desáté večer před jednáním posudek jiného znalce, podle něhož v děloze perforace patrně nebyla.

Histopatologické vyšetření totiž perforaci nepotvrdilo, na druhou stranu otvor viděl operační tým lékařů Fakultní nemocnice Hradec Králové. Autor nového posudku k tomu napsal, že je tento rozpor obtížné objasnit.

Právní zástupkyně Nemocnice Pardubického kraje Kateřina Jirásková uvedla, že nelze hovořit o perforačním otvoru jako o objektivně existujícím, a žádá další znalecký posudek.

Právní zástupce ženy Marek Pospíšil upozornil, že bylo zpracováno už šest posudků. „Návrhy považuji za účelové s cílem prodloužit řízení,“ uvedl.