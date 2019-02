Žena na Kolínsku porodila v autě. Tatínek volal záchranku, tchyně pomáhala

13:30

Takový porod si maminka z Kolínska určitě neplánovala. Porodila totiž cestou do nemocnice v autě, na zastávce autobusu v Zásmukách, a to přímo do náručí své maminky. Lékař dorazil několik minut poté a už mohl gratulovat k narození zdravého chlapečka.