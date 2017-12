V našem oboru je nejvíce žalob, lékaři se do něj nehrnou, říká porodník

Pacienty dnes zajímají novinky v oblasti léků? Přišla v posledních letech na trh nějaká v porodnictví?

V našem oboru, na rozdíl třeba od interny, která je vyloženě o medikamentech, léků spotřebováváme relativně málo.

U vás je to více o lékařích?

Je to dáno tím, že těhotenství a porod je stav fyziologický, ne patologický. I když se za určitých okolností může silně zkomplikovat. Může se to stát i z důvodu, že dnes rodí ženy podstatně starší, než to bývalo dříve. Někdy dokonce i po čtyřicítce. Se stoupajícím věkem se přidávají další onemocnění, která ve dvaceti, pětadvaceti letech, kdy je žena na porod optimálně připravena, nejsou přítomná. Proto při porodech přibývá komplikací. Stoupá například kvůli tomu procento císařských řezů, protože děloha nepracuje tak, jak by měla.

I proto se dá říci, že je to obor náročnější?

Je komplikovaný svojí obrovskou akutností. Třeba když se rozběhne krvácení při vcestném lůžku, což je nevhodně umístěná placenta v děloze, žena může během pár minut vykrvácet. Když dítě trpí nedostatkem kyslíku, musíme se během chvilky rozhodnout k akutnímu ukončení porodu a také to realizovat. Takže akutnost je velká. Přičíst se musí i fakt, že máme na starosti dva životy. Musíme hledět na to, aby žena zůstala živá a zdravá a aby zůstalo zdravé i dítě. To je dvojnásobek starostí ve srovnání se situací, kdy má lékař na sále jednoho pacienta.

Je to tedy obor srovnatelný s oddělením ARO?

Dá se to srovnat, ale rozdíl je v tom, že když se někdo dostane na ARO po autohavárii, počítá se s tím, že došlo k nějakému zranění, které je neslučitelné se životem. Kdežto těhotenství je vnímáno jako stav, který život ani zdraví neohrožuje. A když ho najednou začne ohrožovat, je to pro ženu i rodinu překvapení a rodina pak není...

...ochotná věřit, že lékaři udělali všechno, co mohli?

Ano a třeba podávají žalobu. Porodnictví je nejžalovanější obor v medicíně, to platí celosvětově. Každá žena si myslí, že těhotenství je zcela fyziologický proces, což ve většině případů platí. Jsou ale situace, kdy bez jakéhokoli zavinění ošetřujícího lékaře nebo zdravotnického zařízení není výsledek takový, jaký žena očekává, tedy že do porodnice přijde těhotná žena a domů odejde zdravá žena a zdravé dítě. Jsou situace, kdy tomu tak není. Každého, včetně nás, to mrzí a nedá se tomu zabránit. V těchto případech téměř vždy můžeme očekávat nějakou stížnost nebo i trestní oznámení. To je jeden z důvodů, proč se do našeho oboru lékaři nehrnou.

Opravdu si absolventi lékařské fakulty říkají, že nechtějí do oboru, který je plný žalob?

Ano, opravdu. Oni nechtějí podstupovat takové riziko. Nebo když dělají náš obor, chtějí se specializovat na gynekologii a nechtějí dělat porodnictví. Někdy říkáme, že kdyby to takto šlo dál, porodníci nebudou žádní.

Ženy často přicházejí s porodním plánem

Co byste řekl jako první větu, kdybyste je chtěl přilákat?

Že je to krásný obor, že rodit děti je velice pozitivní, že tato práce vede k velkému uspokojení, že je to velmi emotivní záležitost. Součástí oboru je ultrazvuková diagnostika, zobrazovací metody, navíc operujeme. Zkrátka je to široký a bohatý obor a věřím, že kdo v něm najde životní náplň, bude plně uspokojený. Samozřejmě, že je to obor náročný, ale to se týká medicíny všeobecně.

Mají ženy, které na vaši kliniku přicházejí rodit, nějaké speciální požadavky, které v předcházejících letech neměly?

Častěji chodí s takzvaným porodním plánem a dávají jím najevo, co si při porodu přejí nebo naopak co odmítají. My se k tomu stavíme velmi vstřícně a snažíme se jim vyhovět. Nelze ale vyhovět požadavkům, které by vedly k ohrožení života jak dítěte, tak matky.

Jaké mají například ženy požadavky?

Nechtějí třeba podávání léků při porodu. Pokud porod běží, jak má, léky nutné nejsou a my tomu rádi vyhovíme. Když ale porod začne váznout a je třeba zesilovat kontrakce, snažíme se ženám vysvětlovat, že léky budou přínosem. Porod se totiž rozběhne, jeho délka se tak zkrátí. Snažíme se ženám vysvětlit, že je zkrácení porodu vhodnější i pro dítě, pro které je dlouhý porod velká zátěž.

Pochopí to ženy?

Většina to pochopí. Když se totiž porod rozběhne, dost často změní názor. Napřed analgetika na tišení bolesti nechtějí a když začnou bolesti, vyžadují je. Když totiž ženy rodí poprvé, většinou nevědí, jak porod probíhá, jak jej žena vnímá, jak vše snáší. A to, co odmítaly, nakonec vyžadují.

Jaké procento žen k vám přichází s porodním plánem?

Hrubým odhadem patnáct procent. Většina žen ale přichází s důvěrou, že naši lékaři porod povedou tak, jak se vést má.