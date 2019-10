V Pardubicích si připlatí za popelnice, po letech město zdraží jejich svoz

„Domnívám se, že po tolika letech a stále rostoucích nákladech města na odpadové hospodářství je čas poplatek za odpad upravit,“ uvedla náměstkyně primátora Helena Dvořáčková z ANO.



Podle ní jsou ve hře dvě úrovně zdražení. Ani jedno by nemělo být ale úplně dramatické.

„Pokud by obyvatelé měli platit podle skutečných nákladů, které na odpadové hospodářství vynaložíme, stálo by to každého ročně 802 koruny. My zvažujeme zvýšení stávajícího poplatku o 150, případně o 190 korun. Já osobně se přikláním k nižší variantě, tedy navýšení o 150 korun na celkových 650, ale konečné slovo bude mít zastupitelstvo města,“ řekla náměstkyně Dvořáčková.

Dá se předpokládat, že zdražení městským parlamentem projde. V radě měl návrh poměrně jasnou podporu radniční koalice. „V zásadě jsme s tím všichni souhlasili. Věřím, že to nebude velký zásah do peněženek lidí,“ řekl radní za Koalici pro Pardubice Vít Ulrych.

Ačkoliv ve městě stále přibývá kontejnerů na separovaný odpad, náklady na likvidaci toho komunálního rychle rostou.

„Systém, zaměřený na maximalizaci separace a opětovného využití odpadů, je na vysoké úrovni, město na něj však každoročně doplácí miliony. Například v roce 2018 nepokryly poplatky obyvatel ani 60 procent veškerých nákladů,“ uvedla mluvčí radnice Nataša Hradní.

Město zdražením ušetří 13 milionů

Ve hře přitom nejsou malé peníze. Celkem město v příštím roce vydá na sběr a likvidaci odpadů zhruba 73,7 milionu korun. Pokud by zůstal poplatek za odpad na úrovni letošního roku, doplatilo by město ze svého rozpočtu na odpadové hospodářství téměř 30 milionů korun.

Naopak poplatek zvýšený o 150 korun by přinesl do městské kasy zhruba 57 milionů korun, město by na odpadové hospodářství muselo z rozpočtu uvolnit „jen“ 17 milionů korun.

„Přestože se v posledních letech poplatky nezvyšovaly, náklady na odpadové hospodářství vzrostly z původních cca 45,5 milionu na současných 73,7 milionu. Průběžně totiž zvyšujeme úroveň služeb poskytovaných v oblasti odpadového hospodářství, zejména v separaci odpadu,“ doplnila Dvořáčková.

Pardubice se dlouhodobě snaží občany ke třídění odpadu motivovat. Každoročně přibývají kontejnery na separovaný odpad i četnost jejich výsypů, rozšiřují se i komodity, které mohou občané třídit. Vedle tradičního odděleného sběru plastů, papíru, skla a podobně město například zavedlo svoz bioodpadu ze zahrad a nejnověji také jedlých olejů.



„Projekt se osvědčil, prostřednictvím pěti kontejnerů se v průběhu roku sebralo 405 kilogramů olejů. Proto svozová firma Služby města v průběhu dubna rozmístila dalších 20 nádob v různých částech města,“ dodala náměstkyně.

Během posledních let přibyly také dva nové separační dvory. Obyvatelé tak mohou ukládat odpady na devíti místech v různých částech města. Zhruba třetina odpadků, které vyprodukují, se po separaci vrací k opětovnému využití.

„V roce 2018 lidé vytřídili na 140 tisíc tun elektroodpadu. Co se ostatních komodit týká, pardubičtí občané vytřídili 1 116 tun plastu, 1 089 tun skla, 1 187 tun papíru, téměř 112 tun nebezpečného odpadu, 232 tun textilu a kompostárně odevzdali 2 776 tun bioodpadu,“ dodala radniční mluvčí Iveta Koubková.