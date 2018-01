Popelářský vůz smrtelně zranil muže na stupátku, řidič dostal podmínku

Třicetiletému Pavlu Klečkovi, který seděl za volantem popelářského auta, hrozilo za usmrcení z nedbalosti až šest let vězení. Senát Okresního osudu Plzeň-sever nakonec dospěl k závěru, že v jeho případě postačí dvouletý podmíněný trest s tříletou zkušební lhůtou.

Řidičák šoférovi nechali, i když státní zástupkyně požadovala i zákaz řízení. „V jeho případě by takový zákaz byl likvidační. Není to žádný pirát silnic, což vyplývá i z jeho řidičské karty,“ uvedla předsedkyně senátu Iveta Zítková.

Tragédie se stala loni 17. ledna. Klečka s popelářským autem přijel do firmy v Úněšově. Když vjížděl na dvůr, vzadu na stupátkách stáli dva popeláři.

„Při otáčení vozidla nepřizpůsobil rychlost jízdy povětrnostním podmínkám a svým schopnostem. V areálu byla uježděná souvislá vrstva sněhu. Uvedl vozidlo do smyku. Při tom došlo ke srážce pravé zadní strany vozidla s rohem kovového kontejneru. Sedmatřicetiletý muž, který stál na pravé stupačce, utrpěl zranění, která byla příčinou bezprostřední smrti,“ popsala v rozsudku Zítková.

Náraz do kontejneru muže na stupačce rozdrtil

Zranění byla tak devastující, že ani záchranáři neměli šanci muže oživit.

Soudní znalec se zabýval i otázkou, zda řidič s popelářským autem neudělal smyk úmyslně. „Byla to jen spekulace. Z lidí, kteří auto ve smyku viděli, nedokáže nikdo posoudit, zda to byl úmysl. My se domníváme, že když má někdo dva chlapy vzadu na stupačkách a jejich životy ve svých rukou, tak by takový hazard neprováděl,“ vysvětlila soudkyně Iveta Zítková.

Obžalovaný řidič dnes k soudu nepřišel. Omluvil se, požádal o jednání v jeho nepřítomnosti.

Nevypovídal ani loni na podzim. Při výslechu na policii přiznal, že před smykem přidával plyn. Auto mělo poháněnou jen prostřední ze tří náprav. „Přidal plyn, protože se mu protáčela kola. Bál se, že bude stát na místě. Byla to nešťastná reakce, kdy otočil volantem a přidal plyn,“ uvedl obhájce souzeného Marián Franc.

Druhý popelář stihl seskočit

Také řekl, že kdyby auto při smyku narazilo do kontejneru o několik centimetrů dál, muž na pravém stupátku podle znalce zřejmě mohl přežít. Jeho starší kolega, který stál na levém stupátku, stačil seskočit.

Přítelkyně zemřelého požadovala za jeho smrt vyplacení více než 2,5 milionu korun. Soud ji, stejně jako zdravotní pojišťovnu, odkázal na civilní žalobu. „Pan obžalovaný čin spáchal jako zaměstnanec při plnění pracovních úkolů. Mohli a měli vše řešit s jeho zaměstnavatelem,“ uvedla soudkyně.

Rozsudek není pravomocný. Státní zástupkyně i obhájce si ponechali lhůty pro případná odvolání.