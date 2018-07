Poník utekl ze stáje a pobíhal po Budějovicích. Majitelce hrozí pokuta

11:22

Policie v Českých Budějovicích vyjížděla ve čtvrtek v noci kvůli oznámení o pobíhajícím poníkovi po Ledenické ulici v Suchém Vrbném. Zvíře spatřili náhodní svědci a přivolali na místo strážníky. Policisté poníka odchytili a předali zpět do rukou majitelky. Nebylo to poprvé, co utekl.