Vzácná dlažba na budějovickém náměstí je po odstranění kluziště zvlněná

Keramická dlažba od významného architekta Pavla Janáka je ze 30. let minulého století a je v městské památkové rezervaci. Město i památkáři nyní čekají, zda se na jaře dláždění na náměstí Přemysla Otakara II. opět srovná, jako se to stalo už před několika lety po odstranění tehdejší ledové plochy v západní části.

„Já to dlouhodobě sleduji. Nejvíc v šoku jsem byl před lety, kdy se to stalo poprvé. Odborníci mě však upozornili, že se to na jaře srovná, a opravdu se tak stalo. Teď jsem v kritice opatrnější. Budu vývoj dlažby ale bedlivě pozorovat. Domluvím se ještě s kolegy z územního odborného pracoviště, abychom vývoj dokumentovali,“ uvedl Petr Pavelec, ředitel územní památkové správy NPÚ v Českých Budějovicích.

O poničené dlažbě vědí už i na odboru správy veřejných statků českobudějovického magistrátu.

„Už s tím máme zkušenost. Čekáme na jaro, kdy by se to mělo vyrovnat. Teprve potom bychom to řešili,“ sdělila Nataša Bláhová.

Nejvíce jsou vlny vidět na východní straně náměstí. Na západní je zase velká propadlina u šachty u Samsonovy kašny. Roli v poškození patrně hrála i vysoká hladina spodní vody.

„Provoz kašny ohrožený není. Šachta je zajištěna železobetonovým překladem,“ ujistila Jitka Kramářová, mluvčí vodohospodářské společnosti Čevak.

Téma se zřejmě objeví i na zasedání zastupitelstva 12. února. „Po kluzišti zůstala dlažba v okolí kašny pěkně poničená. Jsou tam hrboly, které tam nebyly. Brzy se na to zaměřím v zastupitelstvu města,“ dodal zastupitel Hynek Látal (Hnutí Občané pro Budějovice).

Místní kritizují nepořádek a odpadky

Na náměstí se zastavují místní obyvatelé a kromě hrbolů se zlobí i nad nepořádkem, který na místě po kluzišti stále je. Ve čtvrtek v poledne tam ještě ležely špinavé gumové podložky, ve zbytcích zmrzlého sněhu z kluziště byly odpadky a kousky kelímků od punčů.

„Plochu budeme oficiálně předávat městu v pondělí 22. ledna. V dlažbě jsou zmrazky sněhu a my je nemůžeme odstraňovat silou. Stále pracujeme a uklízíme. Do pondělí bude vše finálně zametené a uklizené. Až dlažba uschne, tak celé náměstí ještě prohlédneme, jestli tam nejsou nějaké skvrny, a dočistíme,“ řekla Lenka Střítecká z agentury Art4promotion, která měla adventní trhy na starosti.

Kluziště bylo hlavním lákadlem letošního Českobudějovického adventu (psali jsme zde). Téměř 600 metrů čtverečních velká ledová plocha ve tvaru osmiúhelníku obklopovala Samsonovu kašnu. Od 9. prosince do 6. ledna se tam projely tisíce bruslařů. Pracovníci společnosti odstranili poslední zbytky kluziště na začátku tohoto týdne.

Agentura Art4promotion s městem uzavřela koncesní smlouvu o pořadatelství adventních trhů na pět let. Město poskytuje pořadateli každý rok příspěvek ve výši dva miliony korun. Jen kluziště vyšlo podle agentury na více než tři miliony korun. Příjmy měl organizátor z pronájmu stánků a příspěvků partnerů.