Vandalové rozbili pomník Tomáše Bati, nový bude lépe vyztužený

Pro spoustu lidí nejen ze Zlína a okolí to je neuvěřitelný pohled a nepochopitelný čin. Černý kamenný pomníček s nápisem „Zde zemřel Tomáš Baťa“ se ocitl rozbitý na zemi.

Stával trochu stranou, v průmyslovém areálu firmy Toma v Otrokovicích. Ovšem historie místa je pohnutá: právě tady Baťa v červenci 1932 zemřel spolu se svým pilotem Jindřichem Broučkem při letecké nehodě, kdy se stroj rozpadl na kusy. Nikdo nemohl přežít.

Teď na stejném místě ležel na zemi rozbitý pomníček na památku této tragédie.

„Asi do něho někdo kopl. Už pracujeme na novém pomníčku, do měsíce by měl být hotový,“ uvedl vedoucí odboru správy majetku firmy Toma Jan Řehořek.

„Jsem naštvaný. Nechápu, proč to lidé dělají, je to nemorální a neetický čin. Navíc je to už podruhé za posledních pět let. Minule byl kámen na kusy,“ upozornil ředitel Nadace Tomáše Bati Pavel Velev. „Celý památník se musí udělat znovu. Nabídli jsme v tom spolupráci,“ doplnil.

A přidávají se další, například hokejový klub PSG Berani Zlín, který bude dražit dresy vyrobené speciálně ke 125. výročí založení firmy Baťa. Část výtěžku věnuje Baťově nadaci.

„Nadace Tomáše Bati se rozhodla investovat peníze do opravy památníku letecké nehody, při níž zemřel Tomáš Baťa,“ odůvodnila dar marketingová specialistka klubu Karolína Václavková.

Pomníček někdo rozbil zhruba v polovině srpna. Pachatel je zatím neznámý, zůstávají jenom rozpaky nad činem.

„Bohužel někteří lidé nemají úctu k historii. Neváží si toho, co je veřejné a všem k dispozici,“ reagovala starostka Otrokovic Hana Večerková.

I město zvažuje možnou finanční výpomoc při nápravách způsobených škod. Náklady budou podle Řehořka do 30 tisíc korun.

Nová deska bude lépe vyztužená

Otázkou je, zda to někdo udělal se záměrem vyjádřit svůj „názor“ na Baťu, nebo šel okolo a potřeboval se zkrátka zbavit agrese. Pomníček stojí v areálu Tomy, ale vstup do areálu je volný a v oplocení je řada děr či průchodů. Lidé si tudy zkracují cestu.

„V místě, kde je pomníček, je právě jeden průchod. Je to na konci areálu, není to tam tak hlídané a v noci tam už vůbec nikdo není,“ poznamenal Velev.

„I kdybychom plot opravili, lidé do něho zase udělají díry. Areál nikdy úplně neuzavřeme. Pomníček alespoň nově pojistíme proti vandalům,“ řekl Řehořek.

Přestože jde o urážku památky výrazné osobnosti, policie případ zatím nevyšetřuje.

„Skutek nám nebyl oznámený a v současné době jej tedy nešetříme. Ve většině případů se jedná o čin vandalů, bez nějaké konkrétní pohnutky,“ podotkl policejní mluvčí Petr Jaroš.

Důležitou otázkou teď je, jestli jde památník postavit znovu tak, aby byl odolnější vůči pokusům vandalů.

„Novou desku lépe vyztužíme, nebo o něco opřeme. Řešením je položit ji na zem, ale do toho nepůjdeme. Zpevníme zřejmě upevnění do druhé vodorovné desky. Ještě na tom pracujeme,“ naznačil Řehořek.

„Mohla by se udělat bezpečnostní opatření, která by se zaměřila na pachatele,“ navrhuje Velev.

V úvahu by pak přicházely kamery nebo fotopasti. „To není reálné, v areálu se pohybují lidé i auta. Musíme se smířit s tím, že se to může stát,“ reagoval Řehořek.

Právě na tomto pietním místě se scházejí politici i absolventi Baťovy školy práce, aby uctili památku Tomáše Bati. Jeho letadlo havarovalo 12. července 1932, tohoto data letošního roku pomníček ještě stál.

Nebýt Tomáše Bati, nebyly by Otrokovice ani Zlín to, co jsou dnes. Právě tento geniální podnikatel povýšil malé zapadlé vesničky na prosperující města, kam jezdili lidé z širokého okolí za prací. Baťa kromě fabrik stavěl domy, nemocnice, kina či obchody.