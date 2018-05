Začaly Slavnosti svobody, Plzeň odhalila památník Díky, Ameriko!

Akce se zúčastnilo i několik amerických a belgických veteránů, kteří se podíleli na osvobození Plzně.

Kamenné kvádry o hmotnosti zhruba dvaceti tun se sem vrátily na konci dubna po zhruba dvou letech. Ty předchozí totiž popraskaly a musely být proto v roce 2016 odstraněny. Na nové byla žula dovezena z Francie.

Architekt Jan Soukup, který se podílel na vzniku původního památníku, je s obnovenou podobou spokojený. „Myslím, že to dopadlo dobře. Nyní už začínám zapomínat, že to místo dva roky vypadalo jinak, takže tím pádem je to asi v pořádku,“ hodnotil Soukup.

Je přesvědčený, že se vyplatilo hledat vhodný kámen až za hranicemi. Architekt tvrdí, nevidí žádný výrazný rozdíl proti podobě památníku, který byl odhalen v roce 1995. „Připadá mi, že pylony jsou opravdu barevně stejné. Trošku světlejší je dlažba,“ sdělil.

Ve čtvrtek začal oficiální program letošních Slavností svobody v Plzni. Už v sobotu je na programu oblíbená přehlídka vojenských vozidel. Convoy of Liberty čítající přes dvě stovky vozidel projede městem po Klatovské třídě po 11. hodině. V čele kolony na džípech pojedou veteráni.

Z USA do Plzně přijeli George Thompson, James Duncan a Earl Ingram, z Belgie pak Louis Gihoul, Michel Gilain, Hubert Rauw a Valére Gustin. Kromě nich je na oslavách přítomen také vnuk generála Pattona George Patton Waters a Luc Rensonnet, syn velitele 17. dělostřeleckého pluku.

Hlavní vzpomínková slavnost se u památníku Díky, Ameriko! uskuteční v neděli od 16 hodin.

„Cílem oslav je připomenout si události z května 1945, procítit dobovou atmosféru a hlavně pak vzdát hold mužům, kteří před 73 lety jako velmi mladí chlapci přinesli Plzni svobodu. Osobně vždy vnímám setkání s veterány, jimž všem je už přes 90 let, jako nejsilnější moment oslav. Plzeňané i návštěvníci města budou mít hned několik příležitostí jim poděkovat,“ uvedl primátor města Plzně Martin Zrzavecký.

Podrobný program oslav najdete na internetových stránkách zde.