Pomník architektu Loosovi leží na hromadě, univerzita chystá jeho návrat

O opravu betonového památníku světoznámého architekta, jenž v Liberci studoval, se začala zajímat Technická univerzita v Liberci. Před její budovou ve Voroněžské ulici ostatně dílo až do roku 2005 stálo. Univerzita je nechala odstranit, protože se stávalo terčem vandalů i místem „drogových dýchánků“. Památník se sem má vrátit.



„Pověřil jsem kvestora, aby podnikl náležité kroky k opravě díla,“ řekl rektor Technické univerzity v Liberci Miroslav Brzezina. Památník měla opravit Fakulta restaurování v Litomyšli z projektu na obnovu betonových památek. Tak to bylo ještě do minulého týdne.

„Projekt už bohužel skončil. O opravu ale stojíme. Hledáme teď proto možnosti, z jakých peněz opravu zaplatit. Podle předběžných odhadů by se suma mohla vyšplhat na zhruba dvě stě tisíc korun. Není to malá částka, abychom ji dali z provozních peněz. Hledáme i jiné zdroje,“ uvedl kvestor univerzity Vladimír Stach.

Jen odvoz betonových bloků z Vesce by vyšel na desítky tisíc korun. Dílo se rozprostíralo na přibližně pětadvaceti metrech čtverečních a váží pětatřicet tun.

Adolf Loos byl klasik moderní architektury, čelný představitel architektonického purismu. Spolu s Leopoldem Bauerem, Josephem Mariou Olbrichem a Josefem Hoffmannem patří k významným rodákům z Moravy a Slezska, kteří ovlivnili evropskou architekturu. Je autorem obchodního domu Goldman a Salatsch ve Vídni, pařížského domu pro Tristana Tzaru, Müllerovy vily ve Střešovicích nebo Winternitzovy vily na Smíchově.





Univerzita má dnes ve svém držení jen kruhovou kovovou plaketu s nápisem: Adolf Loos studoval v letech 1892–1897 na Průmyslové škole v Liberci. Ta byla součástí díla.



Významná osobnost spjatá s Libercem

O opravu a návrat odstraněného památníku před univerzitní budovu se zasazuje Spolek za estetiku veřejného prostoru. Ten mapuje existující i zaniklá výtvarná díla z uplynulých desetiletí v ulicích krajské metropole.

„Adolf Loos je tak významná osobnost spjatá s Libercem, že by připomenutí studia na průmyslové škole bylo správné,“ doplnil předseda spolku Jindřich Gubiš. Je si vědom značných nákladů na odvoz, opravu a opětnou instalaci díla.

Spolek proto nyní navrhuje také případnou architektonickou soutěž na návrh nového památníku. Mohli by se jí zúčastnit kromě renomovaných výtvarníků i studenti. „Bylo by to elegantní a asi i levnější řešení,“ domnívá se Gubiš.