Polské turisty to stále více láká kousek za hranice. Na hory i do Ostravy

Loni jich podle ČSÚ našlo přístřeší v kraji v hromadných ubytovacích zařízeních více než 45 tisíc. Toto číslo logicky nezahrnuje spoustu návštěvníků z polského příhraničí, kteří to mají blízko a nocleh nepotřebují. „Plus řada turistů ze vzdálenějších míst Polska, kteří chtějí poznávat české příhraničí a nocleh potřebují, si ubytování sežene na polské straně. Vychází je to levněji a jsou tam větší ubytovací kapacity. Do Česka na výlety pak přejíždějí,“ říká Lenka Bílková, ředitelka zahraničního zastoupení CzechTourism v Polsku.

Polský turista ze zkušenosti krajských úředníků kopíruje žebříček nejnavštěvovanějších turistických cílů v regionu. „V Ostravě tak nejčastěji navštíví Dolní oblast Vítkovice a Landek Park či ostravskou zoo. K dalším lákavým místům v regionu patří Štramberk a hory – polští návštěvníci k nám jezdí za sportovním vyžitím v Beskydech a Jeseníkách,“ řekl náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje Jan Krkoška.

Zajímavostí je, že polští turisté často upřednostňují českou stranu Beskyd před tou polskou. „Je tam spousta hotelů a dalších ubytovacích zařízení, to se s naší částí vůbec nedá srovnat. Tím pádem tam mají přeturistováno a u nás nacházejí větší klid,“ zmínil výkonný tajemník Regionální rady v Třinci Petr Kolčárek.

Velkým lákadlem jsou i velké akce v Moravskoslezském kraji. „Hodně mladých jezdí na Coloursy. Propagujeme také Beats for love. Populární jsou Dny NATO. Takovou akci v Polsku postrádají,“ podotkla Bílková.

Na smažák i vepřo knedlo zelo

Do českého příhraničí ale vyráží naši sousedé i kvůli gastronomii. „Jezdí tady třeba na smažený sýr nebo vepřo knedlo zelo,“ podotýká Kolčárek. Ten je přesvědčený, že zájem polských turistů o české příhraničí je větší než českých o to polské. „Je to naturelem lidí. Poláci jsou více zvyklí na cestování i na to, že za služby se platí.“

Rostoucí zájem Poláků zaznamenávají i města v příhraničí. „A to i díky tomu, že Bohumín buduje širokou síť cyklostezek,“ říká k tomu mluvčí bohumínské radnice Lucie Balcarová. Poláky láká tamní akvacentrum či areál Hobbyparku s Mauglího stezkou a Mauglího rančem. „Vyhledávají i hraniční meandry Odry a její soutok s Olší,“ zmínila Balcarová. Ve městě také polští svatebčané často hledají zázemí pro svůj velký den.

Města, kraj a další instituce se snaží polské turisty přilákat k návštěvě regionu různými způsoby. „Spolupracujeme s agenturou CzechTourism. V minulosti jsme například propagovali výstavu Turínského plátna. O městě se třeba psalo v palubním magazínu letecké společnosti LOT,“ zmiňuje mluvčí karvinské radnice Lukáš Hudeček. Krajští úředníci zase organizují poznávací cesty pro polské novináře nebo jezdí na polské veletrhy, kde oslovují potenciální turisty i cestovní kanceláře.