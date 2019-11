Protest proti dolu bude spíše symbolický, Brabec tím popudil pohraničí

Nejdřív to vypadalo, že stanovisko České republiky k rozšíření dolu Turów bude spíš nemastné neslané. Minimálně z pohledu obyvatel Hrádecka a Frýdlantska, které další těžba hnědého uhlí zasáhne. Stanovisko se musí vydat do 15. listopadu a první informace od ministra životního prostředí Richarda Brabce zněla, že závěr nebude ani souhlasný, ani nesouhlasný.

„Možná je to pro mnohé překvapující, ale z procesního hlediska to takto u přeshraničních záměrů funguje. Tam to není jako podle českých zákonů, že vydáte kladné nebo záporné stanovisko a můžete se domáhat nápravy. Tady se vyžaduje dohoda obou stran, není tedy možné napsat, že nesouhlasíme, protože bychom tím ničeho nedosáhli. Jen tak blokovat to nemůžeme,“ vysvětloval minulý týden Brabec.

Brabec popudil obyvatele Uhelné

Tím ovšem popudil zejména obyvatele Uhelné, kteří rozšíření dolu odnesou nejvíc. I polská těžařská firma PGE přiznává, že kvůli další těžbě v Turówu hrozí osadě a okolí ztráta podzemní vody.

„Potřebujeme, aby pan ministr za Českou republiku udělil jednoznačně negativní stanovisko. Boj proti Turówu nemá pořád žádný hmatatelný výsledek. Čí zájmy vlastně ministerstvo životního prostředí hájí?“ rozčiloval se Milan Starec, obyvatel Uhelné.



Po setkání s vedením Libereckého kraje, starosty a advokátní kanceláří Frank Bold, kterou si kraj proti Turówu najal, změnilo ministerstvo pohled. Stanovisko České republiky proti rozšíření dolu bude negativní. I když spíš v symbolické rovině.

„My tam dáváme celý souhrn podmínek, které jsou pro nás v případě rozšíření dolu nepřekročitelné. Týkají se hlavně ochrany vod a ovzduší. A ještě před výčet toho všeho jako před závorku vytkneme, že česká strana se záměrem nesouhlasí,“ uvedl Brabec.

Někteří to ale i tak považují spíš za postoj podobný pohádce o Chytré horákyni. Obávají se, že z nesouhlasu „před závorkou“ si Polsko nic dělat nebude.

„Turów už desítky let k sobě stahuje podzemní vodu z okolí, řada studní je tady vyschlých, zmizely některé potoky, s velkými škodami se potýkají i místní zemědělci. Rozšířením dolu směrem k české hranici vše ještě zhorší,“ poukazuje další obyvatel Uhelné Daniel Gabryš s tím, že postoj Česka by měl být razantnější.

Vyjednávání s Polskem jsou tvrdá, míní ministr

Ministr Brabec se ale hájí tím, že vyjednávání s Polskem jsou velmi tvrdá. „Sami Poláci nám řekli, že něco takového ještě nezažili, aby byl na ně vyvíjen takový tlak. Pro české obyvatele v případě Turówa děláme maximum. Navíc už teď víme, že hrozba ztráty podzemní vody se nebude týkat 30 tisíc lidí, jak to zprvu vypadalo, ale daleko menšího počtu. Především v okolí Uhelné. Ale Poláci nám teď sami nabídli, že by případnou ztrátu vody zajistili náhradním zdrojem z okolí Bogatynie,“ dodal Brabec.

Podle všeho by tak eventuelně mohla Uhelná dostávat vodu z polské nádrže Witka. Bylo by to méně nákladné, než stavět přivaděč pitné vody z josefodolské přehrady přes Jizerské hory. Podle Brabce se také podařilo rozptýlit obavy z nefunkčnosti protifiltrační stěny, kterou mají Poláci v dole vybudovat, aby se zabránilo odtoku vody z české strany.

Licence k těžbě vyprší Turówu v dubnu příštího roku. Proto také firma PGE tolik spěchá na vydání povolení k pokračování těžby až do roku 2044. Zatím vše nasvědčuje tomu, že povolení PGE získá. Mimo jiné proto, že PGE teď investovala 4 miliardy zlotých do nového bloku hnědouhelné elektrárny, která vedle dolu stojí.

Firma už také zahájila výkupy domů v polské obci Opólno Zdrój, kam se má hnědouhelný důl rozšířit. Polské úřady mají o prodloužení koncese rozhodnout v březnu 2020.