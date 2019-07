Bývalý politik ANO má strach z vězení. Chce vrátit peníze Službám města

Cestu za co nejnižším trestem zahájil bývalý pardubický komunální politik Karel Hron. Muž zvolený za hnutí ANO, které ho po vypuknutí skandálu kolem prodeje lesních pozemků Službám města vyhodilo, bude splácet vzniklou škodu. Celkem zaplatí 4,4 milionu.

„Karel Hron oznámil městu, že by hned zaplatil tři miliony a další 1,4 milionu by posílal ve splátkách. Uhradil by tak celou škodu, protože pozemky jeho rodina prodala Službám města za pět milionů, ale jejich cena je podle odhadu jen 600 tisíc. Rada města tento postup schválila,“ uvedl náměstek pardubického primátora Jan Mazuch, podle kterého však tento krok nemůže Hrona uchránit před soudním stíháním.

„Soud proběhne určitě, to je jasné. Na to nemůže mít splacení škody vliv, ale může to být bráno jako polehčující okolnost,“ dodal.

S postupem nemá problém ani lídr opozičních Pardubáků František Brendl, který zároveň sedí v dozorčí radě Služeb města. „Pro městskou firmu je takový způsob řešení dobrý. Je to zřejmě jediná šance, jak se k penězům dostat. Samozřejmě, že to nemůže fungovat ve stylu, zkusil jsem podvod, nevyšlo to, tak teď vracím peníze, ale třeba díky tomu nakonec pan Hron dostane jen podmínku,“ uvedl Brendl.

Kauza nákupu lesních pozemků Služeb města Karel Hron z hnutí ANO, který se stal členem představenstva Služeb města Pardubice 29. ledna 2015, získal v červnu téhož roku v exekuční dražbě tři lesní pozemky u Černé za Bory celkem za 959 tisíc korun. Potom 11. března 2016 pozemky převedl do společného jmění s manželkou Miluší Hronovou, ovšem 5. dubna se pozemky dál posouvaly do majetku manželčiny matky, Marcely Babíčkové. Ani ona nevlastnila parcely dlouho. Už 23. května 2016 uzavřela kupní smlouvu se Službami města, které jí za kus lesa vyplatily 5 023 900 korun. Reálná cena pozemků je přitom podle odhadu 600 tisíc korun. Hron nyní chce rozdíl firmě uhradit.

Kauza měla silný dopad i na politické praktiky ve městě. Po jejím vypuknutí i primátor Martin Charvát z hnutí ANO musel uznat, že nebyl právě dobrý nápad, když v roce 2015 nechal obsadit všechny dozorčí rady městských firem politiky z jeho koalice, a následně dal prostor i opozici.

Navíc se ukázalo, že členové dozorčích rad by si měli dávat pozor na to, o čem na jednáních hlasují. Policie totiž obvinila celé bývalé představenstvo městské firmy, tedy i lidi, kteří o možném podvodu evidentně nic netušili. „Kriminalisté obvinili osmatřicetiletého muže z trestného činu porušení povinností při správě cizího majetku a další čtyři osoby, dva muže a dvě ženy z trestného činu porušení povinnosti při správě cizího majetku z nedbalosti,“ uvedla pro agenturu policejní mluvčí Markéta Janovská.

Hronovi policie klade za vinu, že při schvalování odkupu lesních pozemků nejednal jako člen představenstva společnosti v zájmu firmy. Podle kriminalistů vědomě neposkytl informace o skutečné ceně pozemků ostatním členům představenstva, ač to bylo jeho povinností.

Ostatní čtyři lidé podle obvinění porušili zákon tím, že schválili nákup pozemků do majetku společnosti, aniž si vyžádali jakékoli podklady, informace nebo ekonomické analýzy k obvyklé ceně těchto nemovitostí. Dalšími členy představenstva byli Vítězslav Novohradský a Jiří Jirout z ČSSD, Lea Tomková z ANO a Marie Hubálková z KDU-ČSL. „Podala jsem stížnost proti obvinění. Cítím se v celé věci podvedená. Pan Hron nám vůbec neřekl, o jaké pozemky jde a že k nim má vztah,“ řekla Hubálková, která se v podzimních volbách stala zastupitelkou prvního obvodu.

Zpráva o obvinění politiků zapůsobila mezi jejich kolegy jako rozbuška. Zatím se nikdy nestalo, že by policie obvinila celé vedení firmy, i lidi, kteří zjevně o transakci nic netušili. „To jsem nečekal, že by to policie vzala takhle kompletně. Ihned jdu volat do basketbalového klubu, aby mi jeho šéfové ukázali účetnictví za minulé roky,“ uvedl s mírnou nadsázkouradní a člen vedení BK JIP Pardubice Vít Ulrych.