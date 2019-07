Pardubičtí radní přiklepli politikům v městských firmách větší odměny

V zásadě nejde o velké částky, přesto jsou v Pardubicích politici, kteří budou mít z navýšení odměn v městských firmách opravdovou radost. Ten, kdo sedí ve dvou společnostech, si ročně pomůže i o desítky tisíc korun. A to často za jednu schůzi měsíčně.



„Rada schválila navýšení téměř jednomyslně. Je poměrně výrazné, to uznávám. Sáhli jsme k němu z více důvodů. Jedním z nich je to, že už dvanáct roků se odměny nezvyšovaly. Dalším je pak to, že lidé z vedení firem ručí svým majetkem, a to riziko je třeba nějak vykompenzovat,“ uvedl náměstek primátora Jan Mazuch zvolený za ODS. Právě od této strany návrh na zvýšení odměn přišel.

Část opozičních politiků novinky kritizuje. Nelíbí se jim, že kolem změny, kterou ve finále zaplatí akciovky ze sta procent vlastněné městem - tedy v zásadě daňoví poplatníci - nebyla větší debata.

Třeba Piráti se prý dozvěděli o změně až ve chvíli, kdy se o ní už hlasovalo.

„Narazili jsme na to až před pár dny, když jsme pročítali podklady do rady. Čekal bych kolem toho větší diskusi, zvláště když je to v kompetenci rady a do zastupitelstva to vůbec nepůjde,“ uvedl Jakub Kutílek ze Strany zelených zvolený na kandidátce Pirátů.

Radní zdůvodňují zvýšení odměn také tím, že se bude vedení městských firem více profesionalizovat. Ovšem i tady má Kutílek pochybnosti.

„Když si vzpomenu na koaliční vyjednávání, které se v jednu chvíli zaseklo jen na tom, kde bude jaký politik sedět, tak se musím trochu podivit. Přece jen obsadit si místa ve firmách a pak si zvýšit odměny, nepůsobí vůbec dobře,“ doplnil Kutílek s tím, že žádné odborníky ve vedení firem nevidí.

„Praxe se nijak výrazně nezměnila, drtivou většinu míst obsadili lidé ze stran podle jasného klíče,“ dodal.

Nově dostane odměnu i dozorčí rada Dynama

Úplnou novinkou je pak zavedení odměn v dozorčí radě hokejového klubu Dynamo Pardubice. Tam dosud seděli členové zdarma, nově však bude předseda pobírat devět tisíc korun a řadoví členové 5 500 měsíčně hrubého.

Kolik budou politici brát Odměny v Kč hrubého měsíčně Současný stav ve firmách Služby města, SmP Odpady, Dopravní podnik, Rozvojový fond, EBA

Předseda představenstva - 5 500 Řadový člen představenstva - 4 000 Předseda dozorčí rady - 4 000 Člen dozorčí rady - 2 300 Nově schválené odměny ve firmách SmP Odpady, Rozvojový fond Předseda představenstva - 11 000 Řadový člen představenstva - 5 500 Předseda dozorčí rady - 8 000 Člen dozorčí rady - 5 000 Nově schválené odměny ve firmách EBA, Služby města, DP Předseda představenstva - 13 000 Řadový člen představenstva - 6 500 Předseda dozorčí rady - 10 000 Člen dozorčí rady - 6 000

Jelikož je dozorčí rada klubu vlastněného městem osmičlenná, znamená to, že klub bude muset vytáhnout na jejich odměny zhruba půl milionu ročně. A to v době, kdy Dynamo bojuje o každou korunu, není právě málo.

„U hokejového klubu jsme sáhli ke změně kvůli tomu, že za současné situace má dozorčí rada více práce, a musí se tak setkávat častěji,“ oznámil důvod Mazuch.

„Myslím si, že zrovna u hokejového klubu je chyba takové odměny zavádět. Lidé z vedení mají výhody na samotných zápasech, nějaké dárky také určitě dostanou, je to zbytečné. Navíc tím mohou naštvat fanoušky, když klub na tom není ekonomicky nijak uspokojivě,“ uvedl pod zárukou anonymity jeden z členů strany vládnoucí koalice.

Na druhou stranu jindy hodně kritický lídr Pardubáků František Brendl změny neodsuzuje.

„Myslím, že z principu nejde o špatné rozhodnutí. Radní si nechali udělat srovnání s ostatními městy a Pardubice z toho vyšly jednoznačně nejhůř. Nikdo nechce, abychom brali ve vedení firem desítky tisíc korun, ale nějaká slušná odměna by za to být měla,“ sdělil Brendl.

„Přece jen nějakou odpovědnost v nich neseme, což se ukázalo u nedávné kauzy ve Službách města s nákupem pozemků, který vyšetřuje policie,“ dodal opoziční politik, který sám sedí v dozorčí radě právě Služeb města. „Tak každý je rád, když dostane trochu víc, ale tohle je ještě rozumné,“ dodal.