Nařčení o mé snaze o vstup do KSČ mi připomíná StB, říká senátor Vystrčil

„Příčí se mi tento způsob, je v rozporu i s mojí mentalitou,“ řekl po svém dotazu Josef Pavlík (zvolen za ANO), který před krajskými volbami zapíral svoje členství v KSČ a o funkci náměstka hejtmana přišel kvůli kauze údajného členství v Lidových milicích.



Josef Pavlík.

Senátor Miloš Vystrčil sehrál klíčovou úlohu při jeho odvolání. Zatímco koaliční strany ČSSD, ANO a STAN dlouho držely Pavlíka ve funkci i přes jeho problémy, jediná ODS v koalici pod vedením Vystrčila na něj v této kauze tlačila.

Pavlík nyní tvrdí, že se objevily nejasné a rozporuplné informace, které se Vystrčila týkají. „Považoval bych za naprosto skandální, kdyby se uvedené někdy v budoucnu potvrdilo,“ řekl na závěr schůze krajského zastupitelstva Pavlík směrem k Vystrčilovi.

Vystrčil si zajistil písemné vyjádření kolegů z gymnázia

Senátor zopakoval, že kandidátem na členství v KSČ nikdy nebyl. A členem už vůbec ne. Podobná zpochybnění na svou adresu zažil už dvakrát. Nejprve když poprvé kandidoval do zastupitelstva v Telči v 90. letech, následně o několik let později při snaze stát se hejtmanem. Spolustraníkům to pak vysvětloval na jejich uzavřené schůzi.

Miloš Vystrčil.

Jeho slova písemně potvrdili tři jeho tehdejší kolegové z gymnázia, kteří tenkrát byli v tamní základní organizaci KSČ.

Vystrčil si zajistil jejich písemné vyjádření poté, co jej MF DNES ve zmíněné věci kontaktovala. Potvrdili mu, že členství odmítl a nebyl ani kandidátem členství v KSČ. „Jsem připraven to písemné svědectví komukoli ukázat,“ uvedl Vystrčil.

Jedním z těchto tří bývalých kolegů Vystrčila je Stanislav Máca, současný ředitel telčského gymnázia. Potvrdil to osobně i MF DNES.

Důkaz má ležet v trezoru jihlavských komunistů. Šéfka to odmítá

Vystrčil následně přešel na zastupitelstvu do protiútoku. Chtěl vědět, jaké nejasné, neověřené a nepodložené informace Pavlík má a od koho pocházejí. „Protože já to pořád nevím,“ sdělil Vystrčil. Ten už dříve Pavlíkovi a komunistovi Pavlu Hodáčovi telefonoval, aby si vše vysvětlili.

Pavlík už totiž na něj zaútočil na minulé schůzi, když se bránil svému odvolání. A Hodáč následně napsal do krajských novin článek ve stejném tónu, byť Vystrčila výslovně nejmenovali.

Hodáč naznačoval existenci jakéhosi dokumentu - důkazu, který je v jihlavském trezoru. To ale odmítla šéfka komunistů na Jihlavsku Helena Vrzalová. Hodáč pak pouze nekonkrétně naznačil, že jsou lidé, kteří by mohli kandidaturu na členství dosvědčit. Jde podle něj jen o to, jestli k tomu budou ochotní.

„Ještě nemám zpětnou vazbu, jestli by šli svědčit,“ uvedl již dříve.

Konkrétní být nemohu, pisatelů bylo víc, mlží dál Pavlík

Hodáč mlžil i na krajském zastupitelstvu. Žádná svědectví opět nedoložil. „Já ve svém článku nikoho nejmenoval,“ uvedl. Podle něj ale jeho článek, který si předem prý důkladně promýšlel, padl na úrodnou půdu a vyvolal diskusi.

Vystrčil se podivil, že Hodáč s Pavlíkem nenašli při telefonátech s ním odvahu, aby mu přiznali, že při jejich veřejných zpochybňováních mysleli právě jeho.

Pavlík mu na schůzi řekl, že písemné informace o Vystrčilovi dostával od více lidí. Nebyl ale konkrétnější.

„Konkrétně nemohu sdělit, kdo to uváděl. Těch pisatelů bylo víc, kteří se o tom zmiňovali. Proto jsem položil ten dotaz, jestli jste byl údajně kandidátem,“ popsal Pavlík.

Vystrčil reagoval, že mu to celé připomíná praktiky komunistické Státní bezpečnosti. A zopakoval, že je připraven se bránit, pokud k tomu bude přinucen.

„To, čeho jsem tady svědkem, je naprosto trapné a ubohé z kterékoli strany. Prosím vás, je třicet let po revoluci, nechte už toho, proboha,“ uzavřel diskusi Hynek Blaško ze Strany práv občanů.

Místopředseda ODS Vystrčil před rokem 1989 učil na telčském gymnáziu a podle svého vyprávění tam nabídku vstupu do KSČ skutečně dostal. Přišel s ní za ním jeho bývalý třídní učitel, v té době již kolega na pozici zástupce ředitele.

„Vzal jsem si čas na rozmyšlenou a probrali jsme to doma s manželkou,“ popsal senátor narozený v roce 1960. Doma se prý dohodli, že nabídku odmítne.