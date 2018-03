Komunisté a odvolaný náměstek spojují místopředsedu ODS Vystrčila s KSČ

Předlistopadová minulost místopředsedy ODS Miloše Vystrčila. To je nové téma části krajských zastupitelů na Vysočině. Konkrétně komunistů a odvolaného náměstka hejtmana Josefa Pavlíka, zvoleného za hnutí ANO. Ten před krajskými volbami zapíral, že byl za socialismu členem KSČ.



Všechno začalo na zatím poslední schůzi krajských zastupitelů, kde se Pavlík hájil proti odvolání z funkce. A to kvůli kauze jeho údajného členství v lidových milicích.

Ve svém projevu začal mluvit o Vystrčilovi, přestože ho přímo nejmenoval. Dal mu přezdívku Jasánek. „Vystupuje jako moralista s absolutní ztrátou paměti,“ uvedl Pavlík. A začal naznačovat, že „Jasánek“ se před Listopadem domáhal vstupu do KSČ.

Vystrčil leží Pavlíkovi v žaludku. Senátor totiž sehrál klíčovou úlohu při jeho odvolání. Zatímco koaliční strany ČSSD, ANO a STAN dlouho držely Pavlíka ve funkci i přes jeho problémy, jediná ODS v koalici pod vedením Vystrčila na něj tlačila v kauze lidových milicí.

Článek o moralistovi Jasánkovi v oficiálních krajských novinách

A to přesto, že náměstkyní hejtmana za ODS je Jana Fischerová. O ní také mnozí kolegové ještě před krajskými volbami netušili, že bývala členkou KSČ, což neuvádí ve svém oficiálním životopise. Pavlíka velmi mrzí, že právě ona se svou minulostí se ho nezastala.

Josef Pavlík.

Ve svém projevu Pavlík na adresu „Jasánka“ naznačoval, že se možná snažil některé předlistopadové dokumenty KSČ zlikvidovat. „Jestliže je tento člověk natolik čestný a zásadový, měl by před vás předstoupit,“ vyzval Pavlík, jehož se na schůzi zastávali komunisté. Vystrčil na to nijak nereagoval.



Opoziční KSČM se tématu po Pavlíkově odvolání chytila. Konkrétně jejich zastupitel Pavel Hodáč napsal do oficiálních krajských novin článek s názvem „Jasánek a ti druzí“. Vzal si při psaní za svůj Pavlíkův slovník.

„Všichni teď čekáme, jak se k tomu postaví moralista Jasánek, jehož minulost v předlistopadové KSČ zde byla zmiňována. Pro zastupitelský klub KSČM nic nového. (...) Klademe si tedy otázku, co udělá. (...) Zatím vesele vystupuje v médiích a dělá, že se ho to netýká. Tak nevím, nezbývá než otevřít Pandořinu skříňku a něco hezkého si přečíst?“ zakončil svůj článek komunista Hodáč.

Důkazy zatím chybí. Komunisté se neshodnou, kde jsou

MF DNES následně Pavlíka i Hodáče kontaktovala. Odvolaný náměstek uvedl, že čerpal informace o Vystrčilovi z důvěryhodných zdrojů. „Toto by si nikdo nevymyslel,“ řekl. Žádné důkazy ale nepředložil ani on, ani Hodáč.

Článek ale komunista nenapsal unáhleně. „Já to promýšlel dopředu, nemyslete si. Poradíme se na zastupitelském klubu, jestli to otevřeme definitivně my, nebo já, když už jsem napsal takový článek. Nebo ty materiály poskytneme třetí straně. To rozhodnutí ještě nepadlo, nechali jsme si mezičas,“ uvedl Hodáč.

V odpovědích na další otázky naznačoval existenci jakéhosi dokumentu - důkazu, který je v jihlavském trezoru. To ale odmítla šéfka komunistů na Jihlavsku Helena Vrzalová, která má od trezoru klíče. „Tady nic takového není, to mohu říct s naprostou jistotou,“ uvedla. Navíc Hodáč řekl, že ten dokument sám neviděl.

A mlžil dál. Pouze nekonkrétně naznačil, že jsou lidé, kteří by mohli vše dosvědčit. Jde podle něj jen o to, jestli k tomu budou ochotní.

„Jsou naživu a nejsou to žádní staříci. Ještě nemám zpětnou vazbu, jestli by šli svědčit. Tam bylo hodně lidí, v té základní organizaci. Třeba jich přijde pět nebo šest a řeknou: Miloši, tys tam s námi seděl,“ doplnil Hodáč.

Vystrčil nařčení z kandidování na člena KSČ zažívá už potřetí

Vystrčil nikdy členem KSČ nebyl. A odmítá nařčení, že by měl pozici byť jen kandidáta na členství. „Není to pravda,“ zdůraznil.

Podobná zpochybnění na svou adresu zažil už dvakrát. Nejprve když kandidoval poprvé do zastupitelstva v Telči v devadesátých letech, následně o několik let později při snaze stát se hejtmanem. Spolustraníkům to pak vysvětloval na jejich uzavřené schůzi.

Před rokem 1989 učil na telčském gymnáziu a podle svého vyprávění nabídku vstupu do KSČ tam skutečně dostal. Přišel s ní za ním jeho bývalý třídní učitel, v té době již kolega na pozici zástupce ředitele.

„Vzal jsem si čas na rozmyšlenou a probrali jsme to doma s manželkou. Tehdy jsme měli dvě malé děti,“ popsal senátor narozený v roce 1960.

Doma se prý dohodli, že nabídku odmítne. Tehdy to bral tak, že se tím vlastně vzdává možné kariéry, třeba postupu na místo zástupce ředitele. „Do jisté míry jsem i pyšný na to, že jsem to tehdy ustál. Nebyl jsem ale žádný bojovník proti režimu, byli lidé mnohem statečnější,“ doplňuje Vystrčil.

To více méně potvrzuje telčský komunista Bedřich Burian. Srovnal Vystrčila s Václavem Jehličkou, který také býval senátorem a starostou Telče. Jehlička podle něj už před rokem 1989 vystupoval kriticky k tehdejšímu veřejnému dění, na rozdíl od Vystrčila.

Ten však odmítá, že by tehdy při nabídce členství v KSČ podepsal nějaký dokument. A jestli nějaký vznikl, tak bez jeho vědomí. „Jsem si jistý, že jsem jim nikdy nic nepodepsal,“ dodal.

Jeho slova písemně potvrdili tři jeho tehdejší kolegové z gymnázia, kteří tenkrát byli v tamní základní organizaci KSČ. Vystrčil si zajistil jejich písemné vyjádření poté, co jej MF DNES ve zmíněné věci kontaktovala. Potvrdili mu, že členství odmítl a nebyl ani kandidátem členství v KSČ.

Jedním z těch tří bývalých kolegů Vystrčila je Stanislav Máca, současný ředitel telčského gymnázia. „Bylo mu to nabídnuto a opravdu nepřijal. Stoprocentně nebyl ani kandidátem. To bych o tom věděl,“ uvedl Máca.

Vystrčil byl v té době podle něj z jeho pohledu šikovný a aktivní učitel s rozumnými názory. Proto patřil Máca mezi ty, kteří mu členství nabídli. On sám byl tehdy řadovým členem strany, později z ní odešel.

Z osobního rozhovoru s komunisty mu šel mráz po zádech

Senátor po dotazu MF DNES kontaktoval i Pavlíka s Hodáčem, aby si vše vysvětlili. Říká, že z rozhovoru s nimi mu šel mráz po zádech.

„Pan Pavlík mi odpověděl: No vidíte, pane senátore, teď jste na tom jako já,“ popsal Vystrčil. A odmítl jakékoliv srovnání s Pavlíkovým případem. Po tomto telefonátu se ještě potkali osobně na hokeji.

„A pan Pavlík mi tam řekl: Nebojte se, já nic říkat nebudu. Já přitom ani nevím, co by měl či neměl říkat,“ dodal senátor s tím, že se chce bránit všemi možnými prostředky. „Protože mi na tom velmi záleží, z toho nemůžu couvnout,“ dodal.

„Pan Vystrčil teď neví, na čem je, a tak to zatím zůstane,“ uzavřel komunista Hodáč.