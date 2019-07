Dostali byt, nakupovali auta. Politici přiznali příjmy i dluhy

Za volant nového auta loni usedli jihočeští poslanci Jan Bauer (ODS) či Vojtěch Filip (KSČM). Nemovitost jako dar pak získal další poslanec Ondřej Veselý (ČSSD).

Takové a další věci loni pořizovali jihočeští politici. I oni do konce června opět odevzdávali oznámení o nabytém majetku, příjmech, ale třeba i dluzích za rok 2018. MF DNES pročetla přiznání všech poslanců z jihu Čech, ale i hejtmanky, primátora Českých Budějovic a všech jejich náměstků a radních.

Třeba u ministra zdravotnictví za ANO Adama Vojtěcha nenajdete jediný zajímavý záznam, podobně strohý je i dokument náměstka primátora krajského města Petra Holického (ANO), který uvádí členství ve stavebním bytovém družstvu. Pravidla to umožňují.

To náměstek hejtmanky Josef Knot (TOP 09) či poslanecJan Zahradník (ODS) a někteří další neváhají uvádět i přesné částky, které si v některých svých funkcích či při podnikání vydělali. Třeba u Zahradníka to loni bylo necelých 37 tisíc korun za působení na Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích.

„Byl to už opravdu jen drobný úvazek a i s ním k poslednímu srpnu končím,“ reagoval poslanec a bývalý hejtman, jenž na univerzitě učil matematiku deset let.

Protože figuruje třeba i v dozorčích radách a je také zastupitelem na hejtmanství i v krajském městě, uvedl i příjmy z těchto funkcí. Ve všech případech se jedná o desítky tisíc korun za rok.

Údaje jsou na internetu

„Myslím, že není vůbec na škodu, když toto oznámení vyplňují poslanci, senátoři a členové vlády. Nemyslím si však, že je to nutné pro starosty a uvolněné členy zastupitelstev v obcích. Tam to může mít i efekt, že to některé schopné lidi odradí od vstupu do politiky,“ doplnil Zahradník.

Údaje jsou veřejně přístupné na internetu. Stačí vyhledat Centrální registr oznámení a pak už jen zadávat jména politiků.

Mezi nejnákladnější položky ve vyplněných dokumentech patří za loňský rok určitě nákupy bytů či automobilů. Radku Maxovou stál byt 3,2 milionu korun, poslanec za TOP 09 František Vácha ho pořídil za 2,8 milionu a místopředseda ČSSD a poslanec Ondřej Veselý uvedl, že ho získal darem.

Co se týká vozidel, bývalý starosta Prachatic a poslanec Jan Bauer si koupil za téměř 900 tisíc korun VW Tiguan. Předseda KSČM Vojtěch Filip si pořídil hned dvě auta najednou, Škodu Superb a Rapid. V přiznání u nich uvedl částku 730 tisíc korun. Šéf komunistů ale upřesnil, že auta vyšla dráž. „Rapid je koupený zvlášť za 320 tisíc korun a vůz byl financován i za pomoci úvěru 200 tisíc korun,“ vysvětlil Filip.

A budějovický radní a poslanec Roman Kubíček (ANO) loni kupoval Hyundai Tuscon. I on uváděl částky, které vydělal, či musí splácet. Třeba za působení v dozorčí radě Teplárny České Budějovice to bylo 174 tisíc korun.

Kubík podniká v pohostinství

Hodně detailní byl při vyplňování také první náměstek jihočeské hejtmanky Josef Knot. V položce dalších příjmů měl patnáct údajů včetně částek. „Jsou to všechno výnosy z nemovitostí, čemuž jsem se věnoval ještě před vstupem do politiky,“ konstatoval Knot.

I on už dříve zmínil, že podávání oznámení může lidi odradit od vstupu do politiky. „Mám s tím osobní zkušenost, když jsem někoho oslovil. Zveřejňovat některé údaje mi už přijde trochu za hranou, například kolik má člověk peněz na účtu nebo jaká je výše jeho hypotéky,“ řekl už dříve Knot.

Ne všichni však stavy svých účtů nebo výše hypoték uvádějí. Naspořené peníze neváhala sdělit například hejtmanka Ivana Stráská (ČSSD) či Roman Kubíček. Jsou to statisíce až několik milionů korun. A poslanec Karel Tureček (ANO) oznámil, že má hned několik úvěrů dohromady za několik stovek tisíc korun.

Zajímavě působí oznámení starosty Loučovic na Českokrumlovsku a poslance Jana Kubíka (ANO). Uvádí, že se věnuje činnostem, jako je třeba prodej lihovin, hostinské činnosti a dalším službám.

„Podnikám mnoho let. V Loučovicích máme rodinný penzion, který jsem převzal po otci,“ upřesnil Kubík. Podle něj vyplňování oznámení nemá příliš velký smysl. „Myslím, že v obcích jsme i tak sledovaní dost,“ poznamenal s úsměvem.