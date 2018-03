Poliklinika se pomalu rozpadá, přesto Praha 6 její rekonstrukci odkládá

Praha 6 má přitom už platné stavební povolení na úpravy spodního podlaží včetně přemístění lékárny i lékařských ordinací a může také kompletně obnovovat výtahy a stoupačky.

Do rozsáhlých úprav se nechce pouštět, protože ministerstvo údajně přesně neoznačilo, co všechno do památkové ochrany spadá.

Podle opozice i podle části lékařů však opravě za 40 milionů v cestě nic nestojí.

Radnice se verdiktu znovu vzepřela.

„Závěr ministerstva kultury je natolik nejednoznačný, že jsme se bohužel museli znovu odvolat, to je pravda. Radnice už přitom chtěla toto rozhodnutí akceptovat, aby se rekonstrukce znovu nezdržela,“ sdělil starosta Prahy 6 Ondřej Kolář (TOP 09).

Podle jeho slov potřebuje městská část znát jasné mantinely, aby například při opravách nevyužila obklady, které následně památkáři označí za nepřípustné.

K podrobnostem ohledně nařízení ministerstva kultury se jeho mluvčí Simona Cigánková odmítla vyjádřit, než bude definitivní. Odvolání Prahy 6 však nepřímo potvrdila.

„Rozhodnutí není pravomocné, řízení stále běží, protože účastník podal rozklad. Jakmile bude rozhodnuto a naše druhoinstanční stanovisko nabude právní moci, budu moci být konkrétnější,“ vysvětluje Cigánková.

Podle ní bude věc nyní projednávat rozkladová komise, která vydá doporučení. Poslední slovo však bude mít ministr Ilja Šmíd (ANO).

„Další půlrok zdržení“

Řízení o památkové ochraně běží už více než rok. Kvůli tomu Praha 6 opravy objektu stále odkládá. To opozice v zastupitelstvu městské části ostře kritizuje. Zastupitel Jakub Stárek (ODS) tvrdí, že radnice pouze nečinně přihlíží tomu, jak se budova polikliniky rozpadá.

„Památková ochrana slouží jako vděčná výmluva a alibi pro nicnedělání. Uvnitř samotné budovy stále panuje chaos a lékaři si stěžují na neinformovanost. Dostupnost zdravotní péče pro obyvatele Prahy 6 je tak v ohrožení,“ varuje Stárek.

A rozhořčení neskrývá ani část lékařů, kteří mají v budově pronajaté ordinace. Stěžují si na nedostatek informací od radnice, což údajně příliš nevyřešila ani lednová návštěva starosty Koláře. Zejména jim však vadí právě zastavené práce na obnově polikliniky.

„Žádáme, aby se rekonstrukce uskutečnila urychleně. Budova se začíná hroutit a nejhorší stav je zvenku, kde musí být například podepřeny přístupové mostky a nedávno se dokonce propadly jedny rozhodnutí ministerstva dojde k dalšímu půlročnímu zdržení,“ zlobí se zubní lékařka Ivana Stupková, která je zároveň předsedkyní Spolku Poliklinika pod Marjánkou.

V areálu vznikne LDN

Dalším předmětem vleklé rozepře je pak i plánované stěhování léčebny dlouhodobě nemocných (LDN) z Chittussiho ulice v Bubenči. Zastupitelstvo Prahy 6 nejprve 18. února 2016 schválilo záměr přesunout zařízení s více než sty lůžky přímo do části objektu polikliniky se zachováním stávajících ordinací.

V současnosti však radnice předpokládá, že pro LDN vybuduje samostatně stojící stavbu v břevnovském areálu.

„Výstavbu LDN zvažujeme umístit vedle nižší části polikliniky. Vyjádření pražských památkářů nám to umožňuje, památková ochrana ministerstva kultury se totiž vztahuje pouze na hlavní objekt a také na sousoší před poliklinikou,“ dodává starosta Kolář.

Ani v tomto případě Praha 6 nenachází pochopení u zdejších lékařů. „Nám se nelíbí, že by LDN vůbec měla být na tomto místě. Nová budova se sem nevejde, navíc už teď tady není, kde zaparkovat,“ odmítá záměr části Stupková.

Případná stavba LDN má stát zhruba sto milionů korun. Opozice odhaduje, že se výsledná cena vyšplhá ještě mnohem výše. Záměr zatím nemá potřebná povolení.

Městská část vlastní Polikliniku Pod Marjánkou od roku 2008, ale předchozí vedení ji dalo do správy soukromé společnosti. Kvůli údajně nevýhodné smlouvě radnice v roce 2016 budovu převzala zpátky a za předčasné ukončení smlouvy zaplatila téměř 40 milionů korun. Nyní se má o objekt starat městská společnost SNEO.