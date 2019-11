V Malešicích končí pohotovost, jezdit se bude na Vinohrady

„Hlavním přínosem pro obyvatele Prahy 10 je to, že bude lékařská pohotovostní služba poskytována centrálně a zvýší se její kvalita,“ myslí si o změně starostka městské části Praha 10 Renata Chmelová (Vlasta).

Důvodem změny je především snaha zefektivnit péči a přesunout ji na jedno místo v rámci Prahy 10, což by mělo být pro pacienty pohodlnější, a to i s ohledem na to, že vinohradská nemocnice dokáže zajistit specializovaná vyšetření na jednom místě.

„Skoro polovina pacientů, kteří byli ošetřeni na malešické poliklinice, byla následně odeslána na další vyšetření do vinohradské nemocnice,“ vysvětluje starostka.

Kromě většího komfortu přinese změna podle vedení Prahy 10 i velkou finanční úsporu. Ročně totiž městská část za chod malešické pohotovosti platila částku ve výši 10 milionů korun.

„Celé hlavní město financuje svoji síť lékařských pohotovostních služeb ve výši 22,5 milionu, což byl pro nás impulz, kdy jsme dospěli k tomu, že financování z naší strany je neefektivní,“ přibližuje Chmelová další důvod, proč se ordinace ke konci prosince v Malešicích uzavře.

Ušetřené peníze plánuje zastupitelstvo Prahy 10 použít v jiném sektoru, kde městské části finance chybí. „Těch deset milionů použijeme v sociálních službách pro daleko více občanů,“ říká starostka Prahy 10. A doplňuje, že peníze půjdou na platy sociálních pracovníků, protože podpora ze strany státu podle ní každý rok klesá.

Přibude jedna ordinace

Rozšíření pohotovosti ve vinohradské nemocnici o jednu ordinaci by mělo podle jejího ředitele Petra Arenbergera stát ročně mezi osmi až deseti miliony korun. Na zvýšené náklady chce třemi sty tisíci korunami přispět Praha 10, která o tom bude v pondělí hlasovat.

O vyšší příspěvek na provoz pohotovosti žádá nemocnice i magistrát Prahy, a to ve výši tří milionů korun.

„Vedení Prahy o tom musí rozhodnout do konce roku,“ říká radní pro oblast zdravotnictví Milena Johnová (Praha sobě).

Aktuálně Praha přispívá na vinohradskou pohotovost částkou něco přes dva miliony. Částka, kterou magistrát už přislíbil nad rámec toho, co nemocnici posílá na pohotovostní službu, činí 1,6 milionu korun. Nemocnice je použije na modernizaci.

K personálnímu pokrytí nové pohotovostní ordinace, která by měla řešit lehčí případy, využije vinohradská nemocnice i lékaře z polikliniky v Malešicích. Celé spuštění a rozšíření chce nemocnice vyhodnotit po třech měsících provozu, které budou zkušební. A hodnotit bude i z pohledu rentability.

„Po třech měsících uvidíme, jestli to posílení bude potřeba, nebo jestli naopak to ještě bude chtít více posílit,“ vysvětluje Arenberger.

Malešická pohotovost podle starostky Chmelové řešila zhruba 15 až 20 případů za noc, což by podle ředitele Fakultní nemocnici Královské Vinohrady šlo zvládnout i za stávajícího systému a bez personálního navýšení.

„Pro jistotu jsme se ale s kolegy dohodli, že provoz rozšíříme, aby ten prvotní náraz nebyl tak velký,“ vysvětluje Arenberger.

Podle něho je totiž těžké odhadnout, kolik pacientů by mohlo nově začít službu vyhledávat. „V případě, že o to nebude zájem, což se může stát, tak bychom zůstali na stávajícím režimu, to znamená, služba by zajištěna byla, ale ne dvojitá,“ říká Arenberger.

Aplikace ukáže čekací dobu

Podle radní Johnové je již dlouhodobým cílem magistrátu soustředit pohotovosti do nemocnic, kde lze pacienty odeslat na další vyšetření přímo v areálu. Výjimkou je zatím pohotovost v městské poliklinice ve Spálené ulici, která by se měla v blízké budoucnosti přesunout do Nemocnice Na Františku.

Radní také dodala, že město v příštím roce začne pracovat na aplikaci, prostřednictvím které by pacienti mohli zjistit, jaká je aktuální čekací doba na pohotovostech.