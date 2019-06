V rakouském Gmündu vyroste lékařský dům, v ordinacích ošetří i Čechy

Dnes se starají o zdraví lidí v příhraničních Českých Velenicích jen dva praktičtí lékaři pro dospělé, jeden dětský lékař, dva zubaři a gynekolog. Ten však už z města za pár týdnů odejde a radnice za něj zatím marně shání náhradu.

Posílení ambulantní lékařské péče v regionu u česko-rakouské hranice může přinést nové zdravotnické centrum v Gmündu, které se právě staví. Rakušané ho budují na zelené louce tak blízko u společné hranice, že Českoveleničtí to tam mají mnohem blíž než obyvatelé z centra Gmündu.

„V novém zdravotnickém zařízení má sídlit praktický lékař pro dospělé, chirurgie, interna, ortopedie, pediatrie, gynekologie, geriatrie, dietologie a logopedie. Je to docela široký záběr odborností, snad se jim podaří do moderních ordinací najít i personál,“ sdělil starosta Českých Velenic Jaromír Slíva.

Dolnorakouský zdravotnický holding sehnal na polikliniku peníze z přeshraničního projektu Health a Cross, jeho partnerem na druhé straně hranice je Jihočeský kraj. Plánované náklady jsou 2,5 milionu eur, což je bezmála 65 milionů korun.

Rakušané chtějí dokončit lékařský dům příští rok v listopadu a sloužit má lidem z regionu Gmünd a České Velenice i turistům z obou zemí, jejichž počet se v této oblasti každoročně zvyšuje.

Je to další krok k pozvolnému vylepšování zdravotnické péče o lidi v této oblasti. Českoveleničtí už jsou vítanými pacienty v Zemské nemocnici v Gmündu, kde pracují i české sestřičky a případně je k dispozici i český tlumočník.

Třetím rokem už mohou přejíždět hranice i záchranáři s pacienty. V minulosti nemohla česká záchranka s pacientem zamířit na ošetření v gmündské nemocnici, kterou mají Veleničtí vzdálenou půl kilometru, zatímco do Jindřichova Hradce nebo do Českých Budějovic to mají hodinu cesty.

Šéf jihočeské záchranky Marek Slabý proto vítá i současnou stavbu. „Pokud bude na hranici malá poliklinika, pro každého, ať už Rakušana, nebo Čecha, bude dobré, že ho nebudeme muset vláčet daleko. Samozřejmě tam nenecháme pacienta, který patří do kardiocentra, nebo traumacentra,“ řekl Slabý.

Starosta: Je to další typ zdravotních služeb v pěším dosahu

Rakouští organizátoři stavby počítají s tím, že zdravotnické zařízení obsadí svými lékaři, kteří budou mít prostory i pro ošetřování českých pacientů. Ti by si však museli za současného stavu péči hradit z vlastní kapsy.

„Je to dobrá myšlenka pro posílení zdravotní péče na Českovelenicku, ale pokud se nezmění legislativa, nebudou to moci čeští občané plně využívat. Ceny jsou v obou zemích rozdílné a české pojišťovny jim ošetření v Rakousku neuhradí,“ podotkl vedoucí krajského odboru zdravotnictví Petr Studenovský.

Na odstranění finančního handicapu Čechů ve využívání lékařské péče ve společném unijním prostoru už ministerstvo zdravotnictví pracuje.

„Touto otázkou se zabýváme. Možnost realizovat smluvní vztahy mezi zdravotními pojišťovnami a zahraničním poskytovatelem v prostředí Evropské unie je předmětem přezkumu při přípravě věcného záměru zákona o zdravotních pojišťovnách,“ potvrdil ministr zdravotnictví Adam Vojtěch.

Pro velenického starostu Slívu je podpora ministerstva zdravotnictví důležitá, protože změna legislativy může naplno otevřít cestu místních do ordinací v těsném sousedství. „Je to další typ zdravotních služeb, který budeme mít v pěším dosahu. Navíc, když se na spoustu vyšetření v pro nás vzdálených jihočeských nemocnicích musí čekat,“ sdělil Slíva.

Zdůraznil, že připravovanou polikliniku u rakouských sousedů osobně vnímá jako jeden z užitečných projektů, pro které stojí za to být v Evropské unii.

Otázka, zda chystaný lékařský dům přímo v zádech nevnímá jako konkurenci, velenického praktického lékaře a internistu Kamila Jandu pobavila.

„Naopak to vnímám jako pomoc, aby nás někdo zastoupil, když máme volno a zároveň jsme mohli pacienty nasměrovat jen kousek ke specialistům. Není tu prakticky nic a jakékoli spektrum ambulancí vítáme. Nejblíž posíláme pacienty do Třeboně, to je od nás 37 kilometrů,“ objasnil praktik.