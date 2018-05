Poličské muzeum otevře trezor a ukáže vzácný dar

„Připravili jsme pro vás tematickou besedu, na které bude veřejnost blíže seznámena s uni-kátním darem, který muzeum nedávno získalo. Jde o soubor více jak stovky dopisů slavného poličského rodáka Bohuslava Martinů příteli v USA Franku Rybkovi, který muzeu věnovala rodina F. Rybky. Zájemci o Martinůovskou problematiku budou seznámeni s rámcovým obsa-hem dopisů, okolnostmi jejich vzniku, či s osudy jejich protagonistů. Navíc budou mít možnost na základě úryvků z knihy, vydané v USA, konfrontovat všeobecně známé informace o B. Mar-tinů s poněkud netypickým pohledem na skladatele očima syna jeho amerického přítele, léka-ře Franka Jamese Rybky, který je autorem zmíněné knihy,“ uvádí muzikoložka muzea Doc. Monika Holá.

Městské muzeum a galerie Polička přijalo v roce 2017 ojedinělý a unikátní dar - ucelený sou-bor originálních dopisů, které psal Bohuslav Martinů svému krajanovi, příteli Franku Rybkovi. Do sbírek muzea se je rozhodli věnovat potomci skladatelova přítele žijící v Americe. Dopisy převezeny do České republiky a stanou se součástí nejrozsáhlejší sbírky rukopisů významné-ho českého skladatele Bohuslava Martinů v jeho rodném městě. Bohuslav Martinů se znal s varhaníkem a violoncellistou, Frankem Rybkou, od roku 1925. Blízkými přáteli se stali až v pozdějších letech, kdy se setkali v USA. Soubor dopisů, které poličské muzeum přijalo do svých sbírek, pocházejí z let 1941 až 1959 a vypovídá mnohé o osobním životě i tvorbě skla-datele. Dopisy se poličskému muzeu rozhodl věnovat syn adresáta dr. Fr. James Rybka se svými sourozenci.

Více informací najdete na: www.cbmpolicka.cz