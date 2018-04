Nechceme nový CzechTek, řekl o technoparty šéf policie na Liberecku

Policie podle Husáka eviduje od čtvrtka, kdy akce začala, přes dvě stě stížností a to především na hluk.

„Jsme tady od rána do večera, děláme kontroly na alkohol, drogy. Žádný trestný čin nebo přečin jsme ale nezaznamenali, to je i důvod, proč nemůžeme zasáhnout. Porušuje se hlavně protihluková vyhláška a už jsme dali podnět na magistrát na majitele pozemku a pořadatele,“ vysvětlil Husák.

Dalším důvodem, proč policisté nezasáhli a nevypnuli například elektrický proud, je ten, že prý nechtějí nový CzechTek (o zásahu na akci v červenci 2005 jsme psali zde).

„Nechceme nový CzechTek. Abychom tam vlítli s vodními děly. Bez použití síly by to nešlo, ale i kdyby přišlo tisíc policistů, tak to prostě nejde, neumím si to představit, nechceme prostě používat násilí,“ uvedl Husák.

Policisté podle něj trpělivě pořadatelům každou chvíli vysvětlují, že porušují vyhlášku a ať soundsystémy ztlumí. „Moc se nám to ale nedaří,“ dodal krajský ředitel policie.

Technoparty se koná na soukromém pozemku a majitel s tím podle policie souhlasí. Akce probíhá v oblasti mezi Libercem, Mníškem a Stráží nad Nisou nedaleko hlavní silnice 13 vedoucí do Frýdlantu. Policisté v jejím okolí snížili rychlost na 50 kilometrů v hodině.

Převažují účastníci z Česka, zhruba čtyřicet procent je cizinců. Přijíždějí vyznavači techna nejen z Německa nebo Polska, ale i z Nizozemí, Rakouska či Francie. Celá akce má skončit v úterý večer.