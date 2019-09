Policista, který zbil sběrače konopí, podle soudu nespáchal trestný čin

Žalovaný skutek se stal v září 2015 na poli v Písečné u Dobranova. Policista Jiří Stejskal tehdy velel zásahu proti údajným pěstitelům marihuany. Ti seděli u pole a svačili.

Podle spisu je vyzval, ať si stoupnou k autu. Jednoho z nich, který se zdráhal, chytil za krk. Muž policistu odstrčil a utržil za to šest úderů obuškem do spodní části těla. Nakonec se ale ukázalo, že sběrači nesklízeli zakázanou marihuanu, ale legální technické konopí, které neobsahuje psychoaktivní THC.

Policistovi za drsný zákrok hrozilo až pět let vězení. Soudy ho ale nakonec zprostily obžaloby s tím, že ho může kázeňsky potrestat krajský policejní ředitel.

„Věc jsem postoupil nadřízeným pana Stejskala. Ti posoudí, jestli šlo o kázeňský přestupek, nebo ne, popřípadě jej mohou potrestat. Nešlo ale o trestný čin,“ konstatoval soudce Okresního soudu Česká Lípa Milan Vencl.

Státní zástupkyně ještě může proti usnesení podat stížnost. „Ale nemyslím si, že to udělá. Soud dopadl tak, jak sama navrhovala,“ dodal Stejskalův advokát Radek Hlaváček.

Může zůstat ve službě

Pro Stejskala to znamená, že u policie smí zůstat, čeká ho maximálně písemné napomenutí nebo snížení platu. Jeho trestní rejstřík zůstane čistý. Kauza se táhla čtyři roky a policista podle svých slov byl již potrestán dost.

„Změnilo mi to život. V práci se na mě dívali divně, zastavil se mi kariérní postup. Kvůli medializaci mi psali a volali známí, že mě vidí v televizi. Žil jsem v nejistotě. Celou dobu mi hrozilo, že u policie skončím, takže jsem si zavřel dveře k hypotéce, bydlím s přítelkyní a našimi dvěma dětmi u jejích rodičů,“ uvedl Jiří Stejskal. Nyní je rád, že je kauza u konce. Po celou dobu byl přesvědčen, že není viníkem.

„Jel jsem tam s informací, že na poli lidé sbírají marihuanu. Slovo technické konopí nikdo ani nevyslovil. Ani toxi tým si tím nebyl jistý, musely se udělat chemické rozbory. Když do vás někdo strčí a vzepře se vám silou, musíte použít větší sílu. Při služebním zákroku se tohle stát může,“ řekl MF DNES Stejskal.

Poškozený sběrač konopí už k soudu nepřišel. Při předchozím stání připustil, že na policejní výzvu reagoval zpomaleně. „Reagoval jsem, i když zpožděně. Řekl jsem jim, že to je legální sběr technického konopí. Nechtěli doklady. Jen křičeli, že si máme stoupnout k autu. Nebyl jsem agresivní. Ani jsem nechtěl utéct,“ uvedl ve výpovědi zbitý muž.

Policista nyní cvičí kolegy

Jiří Stejskal před čtyřmi lety sloužil na oddělení hlídkové služby v České Lípě, teď pracuje na odboru služební přípravy, kde cvičí kolegy v ovládání služební zbraně. U policie měl velmi dobrou pověst i hodnocení, za záchranu tří životů z havarovaného vozidla dříve dostal medaili.

Kvůli drsným zákrokům stanulo v minulých letech před soudem nezvykle vysoké množství policistů z Českolipska. Zpravidla šlo o nepřiměřené použití donucovacích prostředků.

Obžalovaní již dříve připustili, že je na policisty vyvíjen tlak, aby donucovacích prostředků, tedy kopů, hmatů a slzného plynu, používali co nejméně. Podle Stejskala to ale vede k tomu, že muži zákona se kvůli obavě ze stíhání sami bojí razantně zakročit i tam, kde by to bylo na místě.

„Kolegové třeba vidí partičku, jak rozkopává odpadkové koše a raději otočí auto a jedou pryč. Vědí, že by to skončilo donucovákem a byl by problém. Ta neskutečná míra tolerance, která je po nás vyžadována, mě občas štve,“ povzdechl si Stejskal.