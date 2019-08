Vyděrač se po útěku do Afriky vrátil za lékařskou péčí, už je ve vězení

Zdeněk Macek na Jihlavsku podnikal ve finančnictví. Nabízel půjčky i údajně výhodné zhodnocení peněz. Před třemi roky byl odsouzen ke třem letům vězení za to, že si objednal vydírání své účetní. Už v té době ale byl mimo Českou republiku. Vyšetřován byl i kvůli podvodům v řádech několika desítek milionů korun.



„Trestní řízení jsme vedli proti uprchlému a vyšetřování bylo v březnu letošního roku ukončeno návrhem na podání obžaloby,“ uvedl Pavel Peňáz, náměstek krajské kriminálky na Vysočině.

O tom, že se uprchlý podnikatel skrývá v Africe, vysočinští kriminalisté věděli. Zároveň získali informace, že by se hledaný muž, na něhož byl vydán mezinárodní zatykač, měl kvůli svému zhoršujícímu se zdravotnímu stavu vrátit do České republiky. Na letišti na něho proto už čekali a okamžitě ho odvezli do pankrácké věznice.

Náboje v obálce, zápalné lahve i paintballem označkovaný dům

„Zadržení hledaného muže představuje pro vysočinské policisty velký úspěch, neboť mezi Českou republikou a Tanzanii není uzavřena žádná mezinárodní dohoda o vydávání stíhaných nebo odsouzených osob,“ konstatovala policejní mluvčí Dana Čírtková.

Macek byl odsouzen v září 2016 poté, co vyšlo najevo, že si za desítky tisíc korun objednal vydírání své bývalé účetní. Ta například v poštovní schránce našla obálku s devítimilimetrovým nábojem a kolem domu rozbité zápalné lahve. Na telefon dostávala výhružné zprávy a fasádu domu jí pachatel označkoval stovkami kuliček z paintballové zbraně. Jeden čas musela být žena dokonce pod policejní ochranou.

Před soudem, jehož úvodního jednání se podnikatel ještě osobně účastnil, veškerá obvinění popíral. Usvědčit ho však pomohli spolupachatelé, kterým za vydírání ženy zaplatil.