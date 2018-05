Muzeum v Teplicích získalo vzácný denár, který nálezce zatajil a prodal

Policie nálezce vypátrala a po zjištění, že vzácný denár pochází z Krupky u Teplic, předala minci právě regionálnímu muzeu.

„Práce policie se mnohdy skládá z různých střípků a tohle je jeden z nich. Tato zachráněná mince může být další věcí, na kterou se turisté i místní občané přijdou do teplického muzea podívat,“ řekl dnes při předání platidla muzeu hejtman Ústeckého kraje Oldřich Bubeníček.

Peníz z 10. století má průměr zhruba dva centimetry. Je neobvyklý tím, že na jedné jeho straně je vyobrazen výhrůžný motiv - ruka, která svírá dýku.

„V té době byly na mincích zobrazovány například portréty panovníků či nějaké heraldické motivy. Toto ale mezi běžné motivy k ražbě nepatřilo,“ vysvětlil ředitel teplického muzea Radek Spála.

Lidé z archeologického ústavu brněnské Akademie věd zaznamenali podezřelý prodej na internetu. „Ještě týž den minci někdo koupil za necelých 9 tisíc korun. Začali jsme se případem zabývat a ukázalo se, že člověk, který ji nalezl v Krupce v roce 2013, ji měl několik let doma. Až v roce 2017 se ji pokusil prodat přes internet,“ sdělil mluvčí teplické policie Daniel Vítek.

Mince nebyla v zemi, vyvrátil znalec tvrzení nálezce

Kriminalisté spolupracovali i s aukčním serverem a vlastníka platidla dohledali podle IP adresy. „Minci měl doma v trezoru a vydal nám ji,“ přiblížil Vítek s tím, že i nálezce se policii podařilo vypátrat.

Přestože věc zatajil, žádný trest mu nehrozí. „Od nálezu do prodeje totiž uplynuly déle než tři roky, takže je trestní stíhání promlčené. Kdyby ale minci odevzdal, měl by nárok až na deset procent z její ceny,“ vysvětlil Vítek. To však muž neudělal a ještě se snažil zapírat.

Znalec hodnotu denáru vyčíslil na 50 tisíc korun. Zároveň vyloučil prvotní výpověď nálezce, který tvrdil, že jej našel s pomocí detektoru kovu v zemi. Povrch mince totiž neodpovídal tomu, že by ležela tisíc let v hlíně.

„Nálezce nakonec svou výpověď změnil a řekl, že ji našel na pozemku své matky v kamenné zídce. A tak to skutečně mohlo být,“ dodal mluvčí policie.

Denár z dob Slavníkovců si už brzy prohlédnou návštěvníci teplického muzea. „Nyní projde zásahem konzervátorů a během léta minci zpřístupníme veřejnosti. Bude chloubou naší numismatické sbírky,“ poznamenal ředitel Spála.