Policie ukončila projekt Bezpečný Hradec

V současné době byl tento projekt na žádost Krajského ředitelství policie Jihočeského kraje ukončen.

V rámci tohoto projektu Policie České republiky, resp. Územní odbor Jindřichův Hradec, komunikoval zejména s jindřichohradeckými občany a poskytoval jim informace, které měly za cíl informovat je o bezpečnostní situaci ve městě, ovlivnit jejich chování v silničním provozu a v neposlední řadě je zapojit do procesu objasňování vybraných případů trestné činnosti, u kterých prozatím nebyl zjištěn jejich pachatel.

Do projektu Bezpečný Hradec se v březnu 2016 pustili policisté, zejména z OOP Jindřichův Hradec, dopravního inspektorátu Jindřichův Hradec a policejní IT specialisté, tak i jejich protějšky z města Jindřichův Hradec. V průběhu doby se však ukázalo, že veřejností nejvyhledávanější je část věnovaná měření rychlosti, avšak sledovanost dalších rubrik, tj. Mapa kriminality a Stop kriminalitě, má stále klesající tendenci. Zpětná vazba od občanů prostřednictvím e-mailu, kterou by napomohli k objasnění některého ze zveřejněných neobjasněných případů, byla bohužel nulová. Z pohledu policie tak lze konstatovat, že v této části projekt nesplnil očekávání a dubluje standardní informace o trestné činnosti, které policie zveřejňuje na internetových stránkách www.policie.cz a dává je k dispozici sdělovacím prostředkům.