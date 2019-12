Při honičce ve Strakonicích se střílelo, policistům ujížděl bývalý kolega

Jak byli policisté tímto zjištěním zaskočení, dokládá i to, že městská policie ve Strakonicích k případu neposkytuje žádné informace. „Dostali jsme na to embargo,“ reagují stručně strážníci.

Podle informací MF DNES vše začalo jako běžná kontrola. Řidič za volantem Škody Fabia ji však nechtěl podstoupit a začal ujíždět. Strážníci se proto za mužem okamžitě vydali a pronásledovali jej ulicemi města, v Mlýnské či Lidické ulici. Postupně se k nim přidaly i hlídky Policie České republiky.

Honička to byla hodně nebezpečná, řidič dokonce ohrožoval policisty a najížděl na ně. Někteří obyvatelé ji viděli. V jednom případě se muži povedlo ujet z obklíčení. Jeden ze strážníků proto nakonec neváhal, začal na vozidlo střílet a auto měl také několikrát zasáhnout.

Až pak muž za volantem přestal unikat a zastavil. Mezitím stihl i havarovat. Až pak policisté zjistili, že uvnitř sedí jeden z jejich bývalých kolegů, který sloužil na obvodním oddělení ve Strakonicích. MF DNES to potvrdily dva zdroje. „Ano, byl to policista, ale odešel před časem do civilu,“ sdělil jeden z nich.

Muž odmítl dechovou zkoušku, ale pravděpodobně byl pod vlivem alkoholu, což má dokázat další šetření. „Případ vyšetřujeme jako trestný čin násilí proti úřední osobě,“ potvrdil jihočeský policejní mluvčí Jiří Matzner. Podrobnosti k případu slíbil zveřejnit později.