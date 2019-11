Recidivista se v cele zranil zipem, při převozu k lékaři zkusil utéct

„Při eskortě z nemocnice, kam muže hlídka odvezla na ošetření, se pokusil s pouty na rukou utéct. To se mu však nepodařilo,“ uvedl mluvčí teplické policie Daniel Vítek s tím, že mladíka policisté naposledy zadrželi jen před několika dny.

Ve vazební věznic muž skončil poté, co v poslední době spáchal několik trestných činů.

„Začátkem října si v Duchcově od známého vypůjčil mobil. Všiml si přitom platební karty vsunuté v krytu, telefon však vrátil bez ní. Když se ho poškozený na kartu zeptal, pachatel mu telefon v hodnotě přes deset tisíc korun vytrhl z ruky a schoval si ho do kapsy,“ popisuje Vítek.

„Když se majitel domáhal vrácení platební karty a mobilu, napadl ho mladík několika ranami pěstí do hlavy. Poté, co oba spadli na zem, pachatel vstal a ještě do známého kopal, takže okradený musel po útoku vyhledat lékařské ošetření,“ dodává policista.

V Teplicích a v Bílině recidivista napadl na starší ženy

Přibližně o dva týdny později recidivista v Teplicích shodil na zem starší ženu. „Pak ji začal bít a následně jí odcizil taštičku, ve které měla doklady a platební karty,“ pokračuje policejní mluvčí.

Další čin podezřelý spáchal začátkem listopadu v Bílině. „Využil chvilkové nepozornosti seniorky, která se rozhlížela a chystala se přejít silnici. Ke starší ženě přistoupil zezadu a z nákupní tašky jí odcizil pouzdro s osobními doklady a hotovostí,“ uzavírá souhrn posledních recidivistových činů policista.

„Už dříve byl tento muž opakovaně odsouzen. Nyní byl obviněn z trestných činů loupeže, neoprávněného opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku, krádeže a ublížení na zdraví,“ vypočítává Vítek.

Obviněný mladík teď bude na soud čekat ve vazbě. V případě uznání viny si může vyslechnout verdikt až desetiletého vězení.