Zaměstnanec benzinky se pověsil na kapotu auta. Řidič ujížděl bez placení

První případ policie zaznamenala 9. června kolem jedné hodiny ranní. K benzinové čerpací stanici u Votice, která je u silnice E55 ve směru na Tábor, přijel stříbrným Fordem Mondeo v provedení hatchback.

Ve zbylých dvou případech zamířil k obci Mezno na stanici u dálnice D3. Nejdříve 19. června krátce po půlnoci a naposledy 30. června hodinu před půlnocí. V posledním případě mu ale odjezd bez placení zkomplikovala obsluha čerpací stanice.

Odjížděl směrem na Tábor

„Nejprve slovně, na což pachatel nereagoval, sednul do auta a chtěl z benziny ujet. Zaměstnanec se v odjezdu dále pokusil zabránit tím, že se položil na předek vozidla. Na to ale pachatel opět nereagoval, zařadil zpátečku a s držícím se zaměstnancem na autě takto couval zhruba 30 metrů až do jeho pádu. Ten se naštěstí obešel bez zranění,“ popsala mluvčí benešovské policie Veronika Čermáková.

Řidiče, který jel směrem na Tábor, zachytila kamera. Policie tak má jeho popis a žádá o pomoc. „Jedná se o muže ve věku zhruba 20 až 30 let. Je štíhlé sportovní postavy, vysoký 190 až 195 centimetrů. Má podlouhlý obličej a na hlavě středně dlouhé hnědé vlasy. Mluví česky bez přízvuku. Při posledním nahlášeném újezdu byl oblečen do khaki zeleného trička s krátkým rukávem. Na nohou měl tmavé úzké jeansy. Obut byl do červených tenisek s bílou podrážkou,“ uvedla Čermáková.

Mondeo, s nímž z čerpacích stanic ujíždí, může mít na zadní straně sportovní křídlo. Vozidlo má také střešní okno, což u těchto typů podle policie není běžné. Na přední ani zadní straně auto při tankování nemělo žádné registrační značky. „Pachatel s tímto vozidlem přijede vždy ke stojanu z levé strany, následně zhruba jeden až dva metry couvne zpět, odklopí zevnitř vozidla víčko nádrže, které se nachází na pravé straně karoserie, a jde tankovat,“ zmínila Čermáková.

Policie nevylučuje, že mohl muž bez zaplacení ujet i z jiné benzinové čerpací stanice. Žádá proto případné svědky o pomoc při jeho ztotožnění. Zároveň upozorňuje zaměstnance stanic, aby si všímali osob, které se pohybují v okolí jejich pracoviště, byli obezřetní a nesnažili se jakkoliv zabránit odjezdu pachatele.

„Pátráme také po vozidlu Ford Mondeo, s kterým od benziny pachatel ujížděl. Jakékoliv poznatky, které by pomohly objasnit situaci, a které by mohly vést k odhalení totožnosti muže, přijmou policisté na telefonním čísle 974 871 760. Využít můžete také linku tísňového volání 158,“ dodala Čermáková.