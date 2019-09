Jihočeská policie má novou zbraň na chuligány, ochromí je zvukem

MF DNES si ho v Českých Budějovicích v policejním areálu na Plavské otestovala na vlastní uši. Stačilo zhruba 15 sekund při větší intenzitě, a už to bylo velmi nepříjemné.

„A to jsme ještě zdaleka nebyli na maximu, dal jsem tak 60 až 70 procent,“ hlásil Antonín Zajíc, policista obsluhující zařízení.

Novinka stála 800 tisíc korun a umí toho víc. Třeba velmi hlasitě vyzvat neukázněné sportovní fanoušky či rozvášněné chuligány k tomu, aby se uklidnili. Když to nepomáhá, může přijít na řadu právě ohlušující pískání.

Zařízení nejsilnější zvuk vypouští pouze v úhlu třiceti stupňů, aby působilo na vybrané pachatele. Systém lze používat v otevřeném i uzavřeném prostoru. Všude se pak díky odrazům zvuku chová trochu jinak. Policie ho už v minulosti využila například proti squaterům.

„Pokud byste se na delší dobu ocitli od deseti metrů blíže k přístroji, který by byl naplno zapnutý, může to znamenat i trvalé poškození sluchu. Když to bude třeba dvě minuty, druhý den vám bude špatně,“ upozornil Zajíc.

Na jihu Čech se zatím s novým zařízením mohli seznámit někteří fotbaloví fanoušci. Ti si ovšem vyslechli pouze namluvené sdělení o tom, že mají respektovat nastavená pravidla na stadionu a po zápase.

„Systém ale umí i vyslat odrazující tóny, které ovlivní úmysly pachatelů při masivním narušování veřejného pořádku. Využít ho lze také pro varování obyvatel v případě krizových situací,“ upřesnil jihočeský policejní mluvčí Jiří Matzner.

Zařízení může fungovat na stativu nebo upevněné na střeše policejního auta. Kromě tohoto přístroje pořídila jihočeská policie za pomoci nadačních peněz zařízení za dalších 800 tisíc korun. Bylo to třeba vybavení pro specializované jednotky z Jaderné elektrárny Temelín.