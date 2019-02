V kraji stále chybí přes sto policistů, pomoci má nová škola

Pro region je přitom vyčleněný počet 1362 policistů. Co do nových nástupů byl loňský rok bohatý. Podle Petra Macháčka, ředitele Krajského ředitelství Policie ČR, dokonce počet nováčků převýšil počet těch, kteří se rozhodli pro civilní kariéru. „Nově nastoupilo 74 lidí, do civilu jich odešlo 53,“ potvrdil ředitel.

Ani tento převis příchodů však nedokázal nahradit manko z minulých let. Vždyť jenom v roce 2017 sportovní terminologií řečeno prohráli nováčci proti odstupujícím v poměru 18:50. Do dalších let si krajský ředitel hodně slibuje od nedávno otevřené policejní škole v Sokolově.

„Věřím, že se nám podaří některé absolventy školy získat,“ vyjádřil naději Macháček. Na to si ale bude muset ještě pár let počkat. Budoucí policisté jsou totiž zatím teprve v prvním ročníku čtyřletého studia. Do doby, než zamíří na obvodní oddělení, tak budou muset policejní náboráři spoléhat na nástroje, které mají k dispozici.

Tím nejúčinnějším se zatím jeví náborový příspěvek. Ten, kdo se policii upíše na šest let, v Karlovarském kraji získá jednorázově 110 tisíc korun. V ojedinělých případech takzvaných bočních vstupů pak může být až 150 tisíc.

„Díky tomu se nám podařilo získat dva odborníky na krajskou hospodářskou kriminálku a dva na boj proti kybernetické kriminalitě,“ řekl ředitel.

Velkou roli podle Macháčkových zkušeností hraje i fakt, že stát policistům přidal v roce 2017 hned dvakrát.

„Navíc mají velitelé k dispozici zvláštní příplatek ve výši dva a půl až tři tisíce korun. Nástupní plat nového policisty se tak nyní pohybuje kolem pětadvaceti tisíc korun. Po absolvování přípravy pak stoupne až na částku přibližně třiceti tisíc,“ konstatoval ředitel.

Nejvíce policistů aktuálně chybí na Karlovarsku. Tam by do naplnění tabulkových stavů potřebovali ještě 42 lidí. Na Sokolovsku je to 38 lidí, na Chebsku pak třicet.

„Vesměs lidé chybějí na obvodních odděleních,“ řekl Macháček. „V žádném případě to ale neovlivňuje akceschopnost policie,“ zdůraznil jedním dechem.

Nábor nových mužů a žen do stavu tak zůstává jednou z nejdůležitějších priorit krajského ředitelství policie i pro letošní rok. Získat nové studenty pro policejní školu v Sokolově bylo cílem už dvou dnů otevřených dveří. Policisté ale chtějí dále oslovovat i ostatní středoškoláky. „Na letošní rok pro ně chystáme minimálně pět workshopů,“ potvrdil Petr Macháček.

Už v minulosti připravili muži zákona pro středoškoláky několik akcí typu policistou na zkoušku.

„Zájemci si při nich mohou vyzkoušet fyzické a psychologické testy,“ uvedla policejní mluvčí Kateřina Krejčí. Při loňské zářijové akci platilo, že pokud na ni někdo přišel už rozhodnutý, že se přidá k práci ochránců zákona, znamenalo to, že v případě splnění fyzických testů se výsledek počítal jako platný. Ovšem pouze v případě, že aspirant nastoupil do konce loňského roku. V tomto modelu chtějí policisté pokračovat i letos.

Přijímací testy k policii na zkoušku: