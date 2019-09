Policie hledá dvanáctiletou Báru. Ve vzkazu napsala, že se nevrátí

Dívka byla naposledy viděna v úterý ve škole během oběda. Odejít měla s tím, že jde na hřiště, ale od té doby rodiče s dívkou nemají spojení.

„Ještě včera odpoledne se rozjelo policejní pátrání, během kterého policisté prověřili jak školu, tak i její okolí, příbuzné dívky, nemocnice a podobně. Během tohoto prověřování našli v její skříňce vzkaz, kde dívka napsala, že už se nikdy nevrátí,“ uvedl mluvčí policie Jan Daněk.



Z vyšetřování policie také vyplynulo, že dívka o útěku dříve mluvila. Svěřila se, že kdyby utekla, schovávala by se v křoví a jedla by jablka a špendlíky. Podle policie by se také mohla zdržovat v nákupních centrech.

Dívka má 153 centimetrů vysokou hubenou postavu, středně dlouhé hnědé vlasy s pěšinkou uprostřed a modré oči. Špatně vyslovuje sykavky, má drobnou jizvu na bradě a na pravém lokti. Naposledy byla oblečená do modrozelené sportovní bundy, modrých džín a na nohou měla modré džínové tenisky s bílou gumovou špičkou a barevnými hvězdami po stranách.



Informace o hledané dívce policie přijme na lince 158.