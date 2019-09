Sotva vyšel z vězení, podvedl stejné lidi. Důvěřivci přišli o statisíce

Sedmapadesátiletý muž si odseděl osm let za podvody. Krátce poté, co se vrátil na svobodu, se znovu pustil do trestné činnosti podle už vyzkoušeného scénáře.

Od letošního února pobýval na Náchodsku, kde má známé už z dřívějška. Kontaktoval tu nejméně dva lidi.

„Jednoho z nich přesvědčil, že mu vrátí peníze, které mu z trestní minulosti dluží. Jen k tomu potřebuje zálohu na uvolnění peněz zablokovaných na zahraničním účtu v Holandsku. Z poplatků na odblokování, vyžádaných po několika menších částkách, se ovšem nakonec vyklubalo přibližně 350 tisíc korun,“ uvedla mluvčí náchodské policie Eva Prachařová.

Na druhého poškozeného, kterým byl senior, podvodník použil povídačku o nemocném dítěti. Peníze si půjčoval opět s tím, že se díky nim uvolní další prostředky na účtu v Holandsku.

„Senior se nad mužem slitoval, protože uvěřil báchorce o jeho údajném jedenáctiletém synovi, která má akutní leukémii. Poškozený pak uvěřil i tomu, že vymyšlené dítě zemřelo a dal podvodníkovi peníze na pohřeb. Senior postupně muži předal 291 tisíc korun,“ řekla mluvčí.

Na začátku září kriminalisté pachatele zadrželi a soud ho poslal do vazby. Nyní policisté vyzývají případné další poškozené z Náchodska, aby se jim ozvali.

Upozorňují, že obviněný mohl svoji legendu obměnit. Způsob provedení podvodů ale zřejmě byl vždy stejný. Muž své oběti postupně žádal o vydání dalších finančních částek a možná pak i nepříjemně naléhal.

Kdo se domnívá, že půjčku poskytl stejnému muži, nechť kontaktuje přímo náchodskou kriminální policii na telefonním čísle 974 534 320. Obviněnému hrozí až osm let vězení.