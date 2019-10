Policie v Libereckém kraji zoufale shání lidi, teď láká i středoškoláky

„Už v dětství mně učaroval seriál Kobra 11, pořád sleduji nějaké krimiseriály a detektivky. Po škole bych chtěla jít studovat na vysokou školu psychologii a pak jít k policii. Forenzní psychologie je můj sen,“ říká Volhejnová, která studuje třetím rokem obor Bezpečnostně právní činnost na Střední odborné škole ve Šluknově.

Právě na střední školy, které mají výuku orientovanou na bezpečnostní složky, se teď krajská policie v Liberci zaměřila. Důvod je jednoduchý. Policii chybí lidi, početní stavy se nedaří doplnit už dva roky.

„Momentálně nám chybí 134 policistů, to je zhruba desetina z počtu, který bychom měli mít. Nejhorší situace je v České Lípě a v Jablonci nad Nisou. Zatím to tam zvládáme, ale jen díky práci přesčas. Teď se nám podařilo, aby se v Libereckém kraji navýšil náborový příspěvek ze sedmdesáti na sto deset tisíc korun jako je v Praze. Uvidíme, jestli to bude někoho víc motivovat,“ poukázal náměstek krajského policejního ředitele Pavel Bartoš.

Je to akční, nechtěl bych být kancelářská myš, říká student

Zatím si policie slibuje hodně od náborové akce právě mezi středoškoláky. Kromě šluknovské školy se obrátila i na střední školu v libereckých Kateřinkách, kde se vyučuje obor Záchranář a bezpečnost obyvatel a také na Euroškolu v České Lípě, kde žáci studují mimo jiné obor Bezpečnostní služby.

„Osvědčilo se nám to už loni, to byl pilotní program. Přihlásilo se do něj 81 studentů, 21 z nich se rozhodlo pro práci u policie a už deset jich k nám nastoupilo,“ uvedl policejní náborář Pavel Šlapák.

Policejní náborovou akci absolvovala i Angelika Volhejnová ze Cvikova.

Letos policie v kraji přijala zatím osmatřicet lidí, o sedm víc než loni do konce září. Policisté pro studenty škol pořádají například týden praktické výuky s ukázkami práce všech složek policie.

„Říkali nám, jak co funguje, uváděli příklady z praxe. Není to jen o pozitivech, mluvili k nám velmi otevřeně, čehož si cením. Já sám bych chtěl k hlídkové policii nebo k zásahovce. Je to akční, nechtěl bych být kancelářská myš. V rodině žádného policistu nemáme, ale doma mě v mém rozhodnutí podporují. Myslím, že to je perspektivní a dobře placená práce,“ řekl Michal Návesník, který letos bude maturovat ve Šluknově.

Policisté studenty berou na praktické ukázky na svůj výcvikový polygon a seznamují je s prací dopravní, kriminální či cizinecké policie. Připraven byl i závod ve střelbě z krátké pistole a útočné pušky. Policisté také nechali studenty vyzkoušet si psychotesty, jejichž nezvládnutí je nejčastější příčinou, proč se uchazeč k policii nedostane.

„Psychotesty trvají osm hodin a úspěšnost je u nich tak padesátiprocentní. Opakovat se pak mohou až za dva roky. Proto zájemcům často doporučujeme, aby to zkusili u městské policie, kde psychotesty trvají jen tři hodiny a jsou jednodušší. Když je pak práce u strážníků zaujme, mohou po čase přestoupit ke státní policii,“ dodal Šlapák.