Tipy jsem zlodějům nedával, neumím ani poslat e-mail, hájí se expolicista

Nyní devětapadesátiletý Moric sloužil u policie třináct let. Do civilu odešel v roce 2014 z kriminálky v Kroměříži, kde se specializoval na majetkovou trestnou činnost. S podsvětím podle státního zástupce spolupracoval poslední dva roky aktivní služby.

„Co je mi kladeno za vinu, se nezakládá na pravdě. Výpočetní technika, co se týká policie, je na takové úrovni, že by ani nebylo možné dostat se do cizích spisů,“ reagoval Moric. „Ostatně nejsem s počítači nijak obratný, ani neumím poslat e-mail,“ hájil se.

Obviněný byl už v roce 2014. Případ se dostal k soudu až nyní.



Hlavou zlodějského gangu byl podle spisu Karel Glac. Muž, kterého Moric poznal náhodně, když jej zatýkal. Zároveň to ale byl dlouholetý známý ženy, s níž Moric žije. Byli v kontaktu, měli podobně staré děti, navštěvovali se.

Moric podle spisu dostával za informace odměnu mezi deseti a dvaceti procenty z lupu. Při domovní prohlídce se u něj našly i kradené věci. U soudu bývalý kriminalista řekl, že je od Morice koupil, ale že jej nepadlo, že pocházejí z trestné činnosti.

Glac už jeho výpověď nepotvrdí, zemřel při autonehodě v roce 2015.

Nevěřím, že to udělal, říká bývalá kolegyně

U soudu se ale Morice zastala jeho bývalá kolegyně. Odmítla, že by se v souvislosti s ním mluvilo o úniku informací, či že by měl nějaké finanční problémy.

„Byl to srdcař policista. Slušný člověk. Nevěřím, že udělal to, z čeho je obviněn,“ prohlásila u soudu.

Věřit tomu zpočátku nechtěli ani jeho nadřízení. Když zjistili, že mají na oddělení „krtka“ a unikají jim informace, Morice nepodezírali. Považovali ho za schopného operativce a kamaráda.

Když ho ale začali hlídat, zjistili, že se kolem něj množí případy, které se v samém závěru nečekaně zhatily nebo byly odložené a že důvěrné informace „tečou“ stále víc.

Podle státního zástupce Martina Malůše se Moric některých vloupání dokonce sám účastnil.

„Jednal v rozporu s policejní etikou a mravním kodexem. Vzbudil v jiném rozhodnutí zmocnit se cizí věci, poškodit cizí věc, neoprávněně vniknout do objektu za pomoci násilí,“ uvedl žalobce Malůš.

Členové gangu dostali podmínky

Proti bývalému policistovi svědčil i jeden z členů gangu. Uvedl, že se nechal k činu zlákat právě tím, že vloupání jistil policista. Popsal, že díky němu věděli třeba to, kde a jaké je v objektu zabezpečovací zařízení nebo kam je napojené.

Zloději nevynechali ani rodinný dům člověka, který Morice považoval za kamaráda.

„Pětadvacet let jsme byli kamarádi. To vás překvapí. Přišel jsem o zbraň a celoživotní úspory. Rovnou jsem policii řekl, kdo to byl,“ uvedl muž.

Zbraň měl totiž uloženou pod dvojitým dnem skříně, kterou pro něj Moric vyráběl. O falešném dně věděli kromě Morice pouze mužovi dva synové.

Hlavní líčení bude pokračovat 26. dubna.

