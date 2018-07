Muže, který na poli pohodil jedenáct štěňat, podezírá policie z týrání

Podle informací iDNES.cz se devětačtyřicetiletý muž k činu přiznal a litoval ho. Údajně nevěděl, co s dělat s tolika štěňaty najednou. Protože uhynulo více štěňat, může ho soud poslat do vězení až na pět let.

„Muž je vystavil stresu a utrpení v důsledku hladovění a vysílení. Podle zákona se za týrání považuje, když je z jiných než zdravotních důvodů omezena výživa zvířete včetně jeho napájení, nestanoví-li zvláštní předpis jinak,“ citovala policejní mluvčí Dana Ladmanová.

Podle policie chovatel úmyslně odvezl jedenáct štěňat kříženců na odlehlé místo u Radkovic.

„Chtěl se zbavit štěňat starých deset až dvacet dnů. Následující den oznámila občanka policii jejich nález. Pět z nich už nežilo,“ uvedla Ladmanová.

Šest přeživších zvířat je v péči psího útulku. Tam se o štěňata starají, aby nabrala sílu a všem už našli nové páníčky.

Policejní vyšetřování potvrdilo přesný odhad Miroslavy Šeflové z klatovského psího útulku, jak stará jsou přeživší štěňátka, které přebírala.

„Odhaduji, že je jim deset až čtrnáct dní. Kromě jednoho už všichni vidí,“ řekla v červnu vedoucí Útulku pro zatoulané a opuštěné psy v Klatovech. Právě tam našli nalezenci dočasný domov.

Na poli ležela několikadenní štěňata.(22. června 2018)