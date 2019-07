Zuřivý dlužník bil exekutora pěstmi, chtěl ho shodit do montážní jámy

Napadení se odehrálo tento týden v garáži útočníka. Ten na exekutora, který přišel zabavit majetek, nejprve křičel a chtěl ho vyštvat z domu. Když to nepomohlo, následoval fyzický útok.

Podle policie agresor exekutora udeřil pěstí do břicha a pak i do hlavy. „Vyhrocená situace pokračovala tak, že se útočník snažil exekutora strčit do montážní jámy uvnitř garáže, k tomu naštěstí nedošlo,“ uvedla mluvčí policie Lenka Vilímková.

Napadený sice neutrpěl žádné zranění, přesto událost oznámil policistům.

„Policisté agresivnímu muži sdělili podezření z přečinu násilí proti úřední osobě. Podezřelý nyní nejen, že nebude mít již zabavený majetek, ale ještě mu hrozí až čtyři roky vězení,“ dodala Vilímková.