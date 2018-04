Zloděj se do garáží a chatek probourával, udělal škodu za půl milionu

Třiatřicetiletý muž z Havířova má na svědomí celkem devatenáct vloupání, ke čtrnácti garážím přidal i zahradní chatky, bistro a nákladní vůz. Vše stihl od poloviny letošního ledna.

Při vniknutí do objektů si nedělal starosti s jemnou prací, naopak vsadil na hrubou sílu. „Obviněný se do objektů probourával přes stěny, střechy či luxfery, rozbíjel skleněné výplně dveří nebo páčil vstupní dveře páčil,“ potvrdila karvinská policejní mluvčí Zlatuše Viačková.

Pohyboval se takřka výhradně na území Havířova, a to v městských částech Šumbark, Prostřední Suchá a Město.

„Při jedné výpravě do areálů garáží majitelé přišli o horské jízdní kolo, rybářské pruty a rybářskou výbavu. Do jiné garáže se dostal probouráním stropu a uvnitř vzal sjezdové lyže a elektrické nářadí,“ vypočítala Viačková.

Za zahradních chatek bral například různé nářadí a jízdní kolo, z bistra pak mobil a několik lahví s alkoholem.

Škoda jeho počínání převýšila půl milionu korun. Policistům do dopadení řekl, že všechny kradené věci co nejrychleji dále prodal. Komu, to si však už prý nepamatoval. Muž byl v minulosti už čtyřikrát soudně trestán, nyní po obvinění z krádeží a poškození cizích věcí skončil ve vazbě. Hrozí mu vězení do jednoho roku do pěti let.