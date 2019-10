VIDEO: Policie vypátrala tři luxusní auta, zloději mířili asi do Polska

Hned tři případy, kdy policie stíhala ukradená auta, se odehrály nedávno ve dvou dnech.

Policisté už postupují podle přesného zadání: jakmile operační důstojník obdrží informaci o krádeži vozidla a předpokládá se, že by pachatel mohl zvolit pro převoz právě Královéhradecký kraj, nasazuje se co nejvíc lidí a prostředků k jeho dostižení.

První případ se stal v Nové Pace, kde se tamním policistům podařilo zadržet na silnici I/16 poblíž čerpací stanice 28letého mezinárodně hledaného Poláka. Na něj byl vydán v Německu evropský zatýkací rozkaz.

„Zadržený muž je podezřelý, že neoprávněně užíval osobní motorové vozidlo Audi A4, které bylo v nočních hodinách odcizeno na území Rakouska,“ řekla mluvčí hradecké policie Ivana Ježková.

Vyšetřovatelé soudí, že cizinec s autem přejel přes hranice do České republiky a pak chtěl zamířit nejspíš do Polska. Po zadržení skončil v policejní cele a poté ve vydávací vazbě, odkud ho předají do Německa. Auto se vrátí majiteli a trestní řízení vůči Polákovi povedou v Rakousku.

Další auto z Rakouska muž nechal na okraji Hradce a utekl

V týž den dostal operační důstojník hlášení, že přes kraj míří směrem na Polsko i další auto značky Audi A4. Také bylo v noci ukradeno v Rakousku.

Policejní hlídka zahlédla projíždět toto auto v Hradci Králové na silnici I/33. Okamžitě ho začala pronásledovat. Po několika stech metrech se jim ho u odbočky na Předměřice nad Labem podařilo zastavit. Když řidič předkládal doklady, náhle zařadil zpátečku a začal couvat. Přitom srazil na silnici jednoho z policistů, naštěstí se mu nic nestalo.

„Nato řidič začal zběsile ujíždět a policistům se ztratil z dohledu. Krátce nato se odstavené vozidlo bez řidiče podařilo vypátrat policistům z obvodního oddělení Hradec Králové 1, a to v okrajové části Hradce Králové. Po řidiči policisté začali pátrat, zatím bohužel bez výsledně,“ popsala mluvčí.

Auto si převzali kriminalisté a důkladně ho ohledali. Vrátí ho majiteli. Zahájili také úkony trestního řízení pro zločin násilí proti úřední osobě, neznámému pachateli za to hrozí vězení od 6 měsíců do 6 let. Krádež vozidla řeší dál rakouská policie.

Šoféra kradeného mercedesu dopadli u Jaroměře po honičce

O den později policisté dostali informaci o dalším ukradeném autě, které by mohlo projíždět napříč krajem. Tentokrát to byl vůz značky Mercedes s pořizovací hodnotou tři miliony korun, který zmizel majiteli v noci ze zamčené garáže ve Zlíně.

Už dvě hodiny po vyhlášení pátrací akce policisté u Jaroměře začali toto auto pronásledovat, a to ve směru na Českou Skalici.

„Řidič velmi riskantní jízdou ohrožoval ostatní účastníky silničního provozu. Rychlost, kterou se řítil přes města a obce, překračovala místy i 160 kilometrů v hodině,“ řekla Ivana Ježková.

Během jízdy se bočně střetl s projíždějícím osobním autem, naštěstí druhý šofér reagoval pohotově a zabránil vážné nehodě. Muž v kradeném voze nebezpečně předjížděl v místech, kde je to zakázáno, například předjel velmi riskantně i kolonu vozidel přejíždějících přes železniční přejezd.

Auto se na malou chvíli ztratilo policistům z dohledu, ale za pár minut ho dohledali odstavené už bez posádky. Během krátké chvíle ale další přivolaná hlídka zadržela 32letého muže, který před ní utíkal.

Okresní soud v Trutnově už dříve vydal příkaz k dodání tohoto muže do výkonu trestu za předchozí trestnou činnost. Policisté ho proto převezli po provedení procesních úkonů do nejbližší věznice.

„Během výslechu vyšlo najevo, že ve vozidle s ním cestoval ještě další muž, kterého policisté vypátrali ještě týž den na Náchodsku, kde se snažil ukrývat,“ doplnila mluvčí.

Trestní řízení s oběma zadrženými muži povedou zlínští kriminalisté. I auto z tohoto případu se po provedení potřebných úkonů vrátí majiteli.