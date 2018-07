Zkrvavený násilník po incidentech s policií napotřetí zůstal v nemocnici

Pouť opilého muže začala v ulici Karla IV., odkud ho vezla zdravotnická záchranná služba s krvácejícím zraněním na hlavě.

„Muž byl zjevně podnapilý, a tak po ošetření lékař rozhodl o jeho pobytu na protialkoholní záchytné stanici. To však muž rozhodně neplánoval a v nepozorované chvíli spěšně nemocnici opustil,“ popsala mluvčí českobudějovické městské policie Věra Školková.

O pár hodin později, v půl čtvrté ráno, projížděla hlídka městské policie u zimního stadionu v ulici F. A. Gerstnera a na cyklostezce u řeky spatřila muže, jenž se podobal popisu pacienta na útěku. Když se chtěli přesvědčit, jestli je to skutečně on, dal se na útěk směrem do centra města.

Při potyčce muži začalo opět krvácet zranění na hlavě

„Na křižovatce s Goethovou ulicí ho jeden ze strážníků doběhl. Muž se však nedal snadno. Při zápasu se strážníkem se dokonce snažil sáhnout po jeho služební zbrani. Strážník proti muži musel použít slzný plyn a nasadit mu služební pouta. Jeho zjevně dříve způsobené krvácející zranění na hlavě přimělo strážníky okamžitě přivolat zdravotnickou záchrannou službu,“ uvedla Školková.

Zdravotníci opilého muže převezli za pomoci hlídky zpět do českobudějovické nemocnice. Během ošetření jim vyhrožoval ublížením a dohady pokračovaly.

„Ani následný převoz na protialkoholní záchytnou stanici jeho odpor nezlomil. Muž se znovu postavil proti jednomu ze strážníků a snažil se ho napadnout. Na zákonné výzvy a výstrahy strážníků nereagoval. Ti museli opětovně proti agresivnímu muži zakročit,“ dodala Školková.

Muži při potyčce začalo opět krvácet ošetřené zranění na hlavě, a tak zamířil opět na oddělení chirurgické ambulance do českobudějovické nemocnice, kde ho strážníci ponechali v rukou zdravotnického personálu.

O tom, kde výtržník nakonec skončil, nechtěla poskytnout informace městská policie ani záchytná stanice.