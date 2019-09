Z drog v Praze policie nejčastěji zabaví marihuanu a kokain

„Hlavním cílem této unikátní spolupráce několika složek v rámci Policie České republiky bylo zvýšit pocit bezpečí lidí v centru hlavního města Prahy. Zaměřili jsme se na drobnou kriminalitu, konkrétně na dealery drog. Za posledních osm měsíců se nám podařilo výrazně snížit počet těchto osob na Václavském náměstí,“ hodnotí několikaměsíční působení týmu Krystal ředitel pražské policie Tomáš Lerch.



Podle údajů PČR tito specialisté od začátku letošního roku v rámci čtyřiceti osmi akcí zkontrolovali na třináct tisíc osob a přes čtyři a půl tisíce automobilů.

Lerch dále dodává, že působení této jednotky v ulicích hlavního města rozhodně nekončí: „Budeme v těchto opatřeních pokračovat. Chceme se soustředit právě na protiprávní jednání v úseku nabízení omamných a psychotropních látek.“



Policie také do budoucna počítá s navazující analytickou činností a sběrem poznatků ve spolupráci s Národní protidrogovou centrálou.

Kdo v centru prodává

Dealeří jsou podle policie převážně cizinci. Ve většině případech pochází z afrických zemí. Podle Lercha je jejich škála poměrně široká: „Jedná se z části o lidi, kteří mají v České republice dlouhodobý nebo krátkodobý pobyt. Jsou mezi nimi i žadatelé o azyl v jiných evropských zemích,“ vysvětluje.

Podle ŕeditele pražské policie je rovněž pozitivní, že se zadržené následně daří vyhostit z ČR.

Popis osob na které se akce Krystal zaměřuje, poskytl velitel oddělení hlídkové služby PČR Praha 1 Jan Koubek: „Jedná se o mladé muže ve věku 20-40 let. Jsou fyzicky velice dobře vybaveni. Pokud máte podezřelého, který má devadesát pět kilo a spolkne tři gramy kokainu, tak je to pro nás pak velice složité. Stává se, že na tom člověku ležíme ve třech, snažíme se mu nasadit pouta a on se s námi na zádech zvedne a snaží se nás setřást,“ popisuje svou zkušenost Koubek.

Podle něj při takových zásazích může dojít i ke zranění: „Při jednom zákroku jsem podezřelého držel v kravatě tři minuty, než přijely posily. Při tomto zákroku jsem si vykloubil prst,“ vzpomíná.

Koubek dodává, že mnoho ze zadržených už má kriminální minulost i z jiných zemí Evropy. Snaží se tedy vyhnout zatčení například útěkem a nejdou daleko ani pro použití hrubé síly.

Podle Koubka se policie snaží ke každému zadržení přistupovat takticky, aby donucovacích prostředků užít nemusela a neohrozila tak okolní občany.

Pokud ale k zadržení dochází třeba ve chvíli, kdy má u sebe dealer stále ještě větší množství drog (ještě je neprodal), jejich snaha vyhnout se zatčení roste. „Pak musí nastoupit hrubá síla a je to při tom zadržení opravdu velice náročné,“ říká Koubek.



Drogy u sebe dealeři schovávají na různých místech: „Stává se nám, že mají ty drogy schované na intimních místech, ve vlasech, nebo v různých částech oděvu.“

Prodej drog v centru je organizovaný

V týmtu Krystal podle ředitel policie Prahy 1 Aleše Benedikta spolupracují zkušení detektivové s mladými, nadšenými policisty.



Jejich práci hodnotí pozitivně: „ Jednoznačně jim vděčíme za hrozně moc. Nejen kriminalistům,, ale i uniformovaným policistům z oddělení hlídkové služby a cizinecké policii.“

K dopadení dealerů policisté úspěšně využívají mimo jiné i městský kamerový systém: „Členové týmu monitorují kamery přímo ve střediska a spolupracují s kolegy na ulici,“ popisuje postup týmu Benedikt.

Struktury cizinců, kteří se v Praze dopouští trestné činnosti jsou podle něj organizované: „Mají lidi, kteří varují, další drogy nabízejí, další posílají kupující na domluvená místa a teprve potom nastupují vyzvedávající.“

Benedikt také uvedl, že se většinou podařilo zadržet dealera, policie prý ale má vodítka i k samotným organizátorům této trestné činnosti.



Činnost týmu Kristal má také za následek přesun některých dealerů z těch nejfregventovaných míst v centru Prahy.

Podle ředitele pražské policie Lercha o této situaci police ví a je připravena zasahovat: „Víme, že se přesunuli do těch okrajových částí Václavského náměstí. Ale i tam zasahujeme. Není to o tom, že bychom se zaměřili pouze na Václavské náměstí, ale jde nám o to, aby bylo bezpečné centrum města,“ vysvětluje.