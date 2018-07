Záhadu zlínské lávky nevyřešila ani policie. Možná majitele vůbec nemá

Loni v listopadu po něm přecházel devětadvacetiletý muž, jenže spadl a utopil se.

Nikdo se k němu dobrovolně nehlásí. „Přestože jsme oslovili několik institucí za účelem zjištění majitele mostu, ze zpětných reakcí nevyplynulo, kdo je jeho vlastníkem,“ uvedla zlínská policejní mluvčí Monika Kozumplíková.

Železniční vlečka na mostě patří firmě MH Investment, která koupila všechny vlečky v průmyslovém areálu. „Tvrdíme ale, že most už nepatří nám,“ řekl před nedávnem jednatel firmy Petr Gremlica, podle něhož bude záležet i na výkladech právníků.

K mostu se nehlásí ani město, které si už dříve nechalo zpracovat evidenci mostů a mostků ve Zlíně a prštenská lávka mezi nimi není. V katastrální mapě je označena řeka Dřevnice pod lávkou s přilehlými břehy, které patří Povodí Moravy.

„Most není náš a nevíme ani, čí by mohl být,“ podotkl mluvčí Povodí Moravy Petr Chmelař.

Vlastnictví odmítá také firma Alpiq Generation, jež má v baťovském areálu teplárnu a v evidenci Drážního úřadu je vedena jako provozovatel vlečky.

Podle policie je docela dobře možné, že most prostě vlastníka nemá. V katastrální mapě nedostal vlastní parcelní číslo. Navíc byl postavený před desítkami let ještě za existence státního podniku Svit a je otázka, jestli k němu existuje nějaká dokumentace. Železniční vlečku řadu let nikdo nevyužívá, a také proto je ve špatném stavu. Prkna na mostě jsou prohnilá, někde úplně schází.

Policie o špatném technickém stavu mostu informovala silniční správní úřad, což je v tomto případě stavební úřad zlínské radnice.

„Prostřednictvím městské policie bude docházet ke kontrolám, zda je dostatečně zamezen vstup na železniční vlečku. Zvážíme také možnost instalace zákazových značek,“ naznačil mluvčí magistrátu Zdeněk Dvořák.

Policejní vyšetřovatel dospěl k závěru, že se na smrti muže nikdo jiný nepodílel. „V rámci prověřování jsme přizvali i znalce z oboru zdravotnictví. Vyšetřovatel ve svém usnesení konstatoval, že nedošlo ke spáchání žádného trestného činu,“ doplnila Kozumplíková.

