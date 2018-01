Za pokus o znásilnění dívky uložil soud tři roky, zachránil ji strážník

Obžalovaný Valér Milo svůj čin v plzeňské ulici Pod Vrchem kolem třetí hodiny ráno nedokončil. Dívce totiž pomohl městský strážník v civilu. Ten ze svého bytu zaslechl křik a viděl ženu, jak zápasí s mužem.

Když ho útočník spatřil, dal se na útěk. Strážník ho ale zpacifikoval po pár metrech. Díky tomu stanul sexuchtivý cizinec před soudem.

Rozsudek je zatím nepravomocný. Obhájce i státní zástupce si ponechali lhůtu na odvolání. Státní zástupce požadoval pro násilníka dvojnásobný trest.

Podle soudce Borise Valového nešlo o případ, kdy mladík náhodně šel kolem dívky a přišla na něj náhlá vášeň, ale jednalo se o čin promyšlený.

Násilník měl kalhoty takzvaně na půl žerdi a odhalené přirození

Mladík si podle názoru soudu dívku vyhlédl už v nočním podniku ve Františkánské ulici v Plzni, šel za ní na Americkou ulici, kde spolu nastoupili do autobusu. Společně z něj také vystoupili v Lobzích, poté se mladík na dívku vrhnul.

„Pokusil se jí stáhnout kalhotky, držel jí ruku na ústech, aby nemohla křičet. Dívka se ale bránila a díky tomu mohla svým křikem přivolat pomoc,“ uvedl Boris Valový.

Policejní komisařka u soudu vypověděla, že když státní policisté dorazili na místo, mladík měl kalhoty takzvaně na půl žerdi a měl odhalené přirození.

Soudce připomněl, že obžalovaný se nejprve doznal a pak svou výpověď odvolal. „Křivě obvinil policisty a tím je očernil,“ řekl soudce. Mladík totiž řekl, že si jeho výpověď sepsali sami, aniž by on něco takového řekl.

„Mohlo by se to posuzovat, že křivě obvinil policisty ze zneužití pravomoci. Je to na posouzení státního zástupce,“ uvedl soudce.

I když Valér Milo nemá čistý trestní rejstřík, protože na Slovensku už byl v minulosti odsouzen za majetkovou trestnou činnost, trest za násilí je první.