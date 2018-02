Osmaosmdesátiletý muž se pokusil zabít manželku paličkou na maso

Incident se odehrál v úterý brzy ráno v jednom karlovarských bytových domů. Manželé se už delší dobu hádali. Muž měl psychické problémy a podle informací iDNES.cz neužíval léky, které mu předepsal lékař.

Když ráno vstal, došel si do kuchyně pro paličku na maso a začal s ní tlouct do hlavy spící manželku.

„Kuchyňským náčiním zaútočil na ležící ženu a několika ranami ji udeřil do hlavy. Žena utrpěla zranění, se kterými musela být rychlou záchrannou službou převezena do nemocnice,“ informovala krajská policejní mluvčí Kateřina Böhmová.

Zraněné ženě se podařilo dostat z bytu na chodbu, kde volala o pomoc. Tloukla na dveře sousedům a zvonila na ně, dokud neotevřeli. Pak jí zavolali záchranku.

Útočník skončil na psychiatrii. „Muže policisté na místě zadrželi a převezli k lékařskému vyšetření a k úkonům trestního řízení. V současné době je muž hospitalizován na uzavřeném oddělení zdravotnického zařízení,“ uvedla Böhmová.

Nebylo to poprvé, co muž na manželku zaútočil. „Již v minulosti ji fyzicky napadl,“ potvrdila mluvčí. Kriminalisté případ vyšetřují jako pokus o vraždu. Za tu muži hrozí 10 až 18 let vězení.