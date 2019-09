Invalidu soudí za pobodání soka. Myslel si, že má poměr s jeho milenkou

„Já si to už nepamatuju, mám špatnou krátkodobou paměť,“ odvětil obžalovaný soudci, který po něm chtěl, aby svými slovy popsal, co se 17. března letošního roku po desáté hodině večer stalo.

Podle státní zástupkyně dvaapadesátiletý útočník zastavil poškozeného u obecního úřadu v obci nedaleko lázeňského města. Boura na něj měl jedinou otázku - jak to měl poškozený s údajným sexem s jeho milenkou.

„Obžalovaný muži bez varování zasadil čtyři rány kuchyňským nožem do hrudníku a vlasové části hlavy. Pak odešel,“ popsala státní zástupkyně.

Jedna z ran zasáhla plíci a způsobila pneumotorax. Zraněného muže, který byl v ohrožení života, tehdy letečtí záchranáři převáželi do plzeňské nemocnice. Na chirurgické klinice se léčil téměř šest dnů.

František Boura u soudu tvrdil, že se do něj jeho vdaná milenka před asi rokem nebo dvěma zamilovala. „Postupem času jsem zjistil, že má asi pět nebo šest dalších milenců. Já jí říkal, že mě může vynechat, když od nich má všechno - sex, peníze a já jsem jen chudák invalidní důchodce. Pořád se mi dušovala svojí láskou,“ tvrdí souzený.

Vůbec mě nepustil ke slovu a do mě vjel vztek

Podle svých slov si šel v osudný březnový večer s jedním z domnělých milenců vše vyříkat. „Ptal jsem se, jestli ji zná. Odpověděl, že ne. On mě vůbec nepustil ke slovu a do mě vjel vztek. Čirou náhodou jsem měl v kapse kuchyňský nůž, protože jsem předtím kozám řezal ředkev. Začal jsem s ním před sebou šermovat. Byla tma. Vůbec jsem nevěděl, že jsem mu něco udělal. On mi ještě řekl, že jsem magor a vymýšlím si. Ale opravdu už nevím, jak přesně to bylo,“ vysvětlil obžalovaný.

Pobodaný muž zná Bouru od dětství, nejméně 40 let. Ten večer šel do dílny. „Byla tma, obžalovaného jsem viděl tak na pět sedm metrů. Seběhl ke mně, zastavil jsem se. Začal na mě řvát. Já mu odpověděl, že žádnou takovou ženu neznám. Pak do mě začal šťouchat. Nevěděl jsem, že nožem. Píchnutí jsem necítil,“ popsal u soudu poškozený muž.

„Řekl jsem mu: ‚Co děláš, magore? Co se děje?‘ Pak jsem šel zpátky do práce. Nakládaly se a odvážely kachny. Běžet jsem nemohl, všechno ve mně chrčelo. Až když jsem přišel na světlo, viděl jsem, že jsem celej zalepenej od krve,“ uzavřel zraněný muž.

Soka bodl nožem, předtím s ním řezal kozám ředkev

Útočník šel po činu domů. Pustil psy a kuchyňský nůž s čepelí dlouhou 15 centimetrů hodil doma do šuplíku. Pak si pro muže přišla policie.

„Kdybych ho píchl, tak by přece vydal nějaký hlas,“ argumentoval při výslechu po zatčení obžalovaný. Stejně tak policistům vysvětloval, proč mu podle jeho názoru měla být milenka nevěrná právě s poškozeným. „Kdyby se neznali, tak by se s ním nebavila,“ vypověděl.

Rozsudek v případu zatím nepadl, hlavní líčení bude pokračovat výslechy svědků. Bourovi, který je už téměř půl roku ve vazbě, hrozí až osmnáct let vězení.