Neshody v manželství řešila žena dvěma ranami nožem, dostala čtyři roky

Agresivním útokem letos v lednu vyvrcholily dlouholeté neshody mezi manželi.

Ti se chtěli domluvit, jak budou dlouhodobé vleklé rodinné problémy řešit, ovšem mužova touha posilnit se alkoholem zvrtla celou věc v ostrou hádku.

„Řekla jsem mu, že by bylo nejlepší, aby byly děti v dětském domově, než mít takové rodiče jako jsme my. Na to mi manžel vypálil pěstí,“ uvedla u soudu žena.

Manžel jí pak dal na vybranou: buď jít spát, nebo odejít na ulici. „Pak mě však chytil pod krkem, řekl, že ještě není nic vyřešené. Jak mě v kuchyni držel, nahmatala jsem na lince nůž a bodla, ani nevím kolikrát,“ vypověděla obžalovaná.

Záchranáři pak muže odvezli do nemocnice. „Pouhé posunutí nože a zranění mohlo být fatální,“ uvedl v odůvodnění soudce Roman Drahný.

V případu odmítl vypovídat jak poškozený manžel, tak i starší syn. Ten v přípravném řízení uvedl, že se rodiče hádali kvůli penězům a ženině nemocným zádům, jejichž bolest jí nedovolovala pracovat.

Z rodiny se k hlavnímu líčení dostavil otec obžalované, který ji měl s manželkou v pěstounské péči.

„Ze strany manžela docházelo k domácímu násilí. Měla ho dost a odcházela, aby upozornila, že je pod tlakem. Její manžel nikdy nepřiznal, že by na tom měl mít vinu. Jak ji napadl, musela nosit límec,“ vypověděl pěstounský otec.

Jakkoli se poškozený muž zdržoval komentářů a odmítal vypovídat, tchánovo svědectví jej evidentně rozhodilo. „Jsem tady nejhorší, ale ať se k nám přijde podívat,“ vyskočil z lavice poškozený.

Komentář na adresu své stále ještě manželky (žena několikrát během osmnáctiletého manželství podala návrh na rozvod a zase ho stáhla, nyní však soužití spěje k rozvodu) si neodpustil po závěrečných řečech.

„Děti neuvidíš, dokud nevyjdeš z vězení,“ vyhrožoval manžel před soudní síní, až ho musela krotit vězeňská stráž.

Pro soud byl důležitý posudek psychiatra a psychologa, kteří označili ženu za oběť domácího násilí. I proto žena nebyla odsouzena za vraždu, ale za zabití, za což ženě hrozilo 3 až 10 let.

Rozsudek není pravomocný, obě strany si ponechaly lhůtu na odvolání.