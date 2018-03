Syn surově zbil matku na vozíku, obviněný je z pokusu o vraždu

„Ženu jsme odváželi s velmi těžkými poraněními a v bezvědomí na anesteziologicko-resuscitační oddělení,“ řekl iDNES.cz mluvčí krajské záchranky Prokop Voleník.

Muže zadrželi policisté krátce po útoku. „Na jeho agresi se zřejmě podepsal i alkohol, nadýchal téměř tři promile,“ sdělila krajská policejní mluvčí Alena Bartošová. Jak doplnila, muž při útoku nepoužil žádnou zbraň.

„K vyšetřování přizveme znalce ze zdravotnických oborů a budeme čekat na jejich posudky,“ dodala mluvčí policie, která o případu informovala až nyní.

Obviněný muž skončil ve vazbě. V případě uznání viny mu hrozí vězení do deseti do osmnácti let.

Žena ležela zkrvavená na chodbě

Podle serveru Blesk.cz byla žena matkou útočníka a dlouhodobě byla upoutána na invalidní vozík a odkázána na synovu pomoc. „Vzala ho k sobě bydlet, že se o ni bude starat,“ řekl jeden ze sousedů.

Jiní lidé v domě vypověděli, že muž pil, utrácel za alkohol i její peníze a matka mu to vyčítala. Proto ji údajně zbil.

Policisty přivolali obyvatelé domu, kteří slyšeli ženu křičet.

„Vypadalo to, že to paní ani nepřežije. Ležela celá zkrvavená na chodbě, když přijeli záchranáři,“ popsal serveru sobotní událost jeden ze sousedů.