Hudrovala a já dostal vztek, řekl muž viněný ze zmlácení expartnerky tyčí

„Nevadilo mi, že jsme se rozešli, ale že mi nechtěla půjčovat děti. Co se stalo, už nevrátím, mrzí mě to,“ řekl souzený muž, o jehož totožnosti nelze zveřejnit detailnější informace kvůli ochraně nezletilých dětí a napadené ženy.

Dvojice se po šestnácti letech společného života rozešla loni v létě. Muž na bývalou družku podle obžaloby zaútočil letos 4. ledna mezi 16. a 17. hodinou ve sklepě bytového domu v Rokycanech, kde bydlel.

Děti společně se ženou si tam šly pro boby a další zimní věci. Obžalovaný tvrdí, že je potkal náhodou.

„Kdybych tehdy zůstal o jedno pivo déle v restauraci, kde jsme domlouvali práci na další týden, nemuseli jsme se potkat,“ pronesl obžalovaný.

Ženu udeřil do zad a do hlavy, řekl státní zástupce

Podle státního zástupce Martina Rykla dal souzený muž ženě do rukou krabici a řekl jí, ať jde s ním ke sklepním kójím.

„Předešel ji, strčil do vstupních dveří ke kójím, zavřely se, zamkl je a klíč zlomil v zámku. V úmyslu usmrtit poškozenou na ni zaútočil kovovou tyčí dlouhou téměř 60 centimetrů. Udeřil ji do zad, další údery směřovaly na hlavu. Poškozená se snažila bránit obličej a hlavu zvednutím rukou, pak se schovala pod stůl. Obžalovaný ji zasáhl tyčí do oblasti lýtek, vytáhl ji zpod stolu a aby zamezil jejímu útěku, sedl si na její trup. Z brašny, kterou měl přes rameno, vytáhl kuchyňský nůž, kterým ji ohrožoval, přiložil jí ho pod krk a vyhrožoval zabitím,“ vylíčil státní zástupce.

Útok na ženu skončil, když sousedé z domu a matka poškozené bušili na dveře. Nakonec je vyrazili přivolaní policisté a muže zadrželi.

Ženu odvezli záchranáři do nemocnice s vážnou zlomeninou ruky a řadou krvácejících ran, po třech dnech jí lékaři museli ruku operovat.

Souzený: nechtěl jsem ji zabít, byl jsem vzteklý

Souzený tvrdí, že si nevzpomíná na všechny detaily toho, co se ve sklepě odehrálo. Připustil, že nejprve vypil asi dvě piva doma a pak šel domlouvat práci na příští týden, kde vypil dalších sedm nebo osm piv.

„Potkali jsme se opravdu náhodou. Šel jsem za bratrem, aby mi pořádně nabrousil dva kuchyňské nože, nesl jsem i nějaké fotky dětí. Chtěl jsem jim dát i brusle, protože malá měla jít na kurz. Tam jsme se s bývalou družkou asi pohádali, možná to bylo kvůli penězům. Něco hudrovala,“ vzpomínal u soudu obžalovaný.

Přiznal, že pak vzal tyč a zabouchl dveře. „Tyčí jsem ji přetáhl. Pak nevím, jestli mi vypadl nůž nebo jsem ho sám vytáhl a vyhrožoval. Já asi křičel, že ji zabiju, něco sprostého jsem křičel. Já ji ale nechtěl zabít, já byl vzteklý. Myslím, že jsem ji neřízl ani nebodl. Když měla hlavu od krve, sám jsem volal policajty, že se nemůžeme dostat ze sklepa. Oni pak taky bouchali na dveře, křičeli policie a nakonec je vyrazili,“ uvedl souzený muž.

Obžalovaný zůstává ve vyšetřovací vazbě. Soud bude pokračovat výslechy svědků.